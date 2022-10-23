正所謂千呼萬喚始出來，經過海外輿論沸沸揚揚的「競猜」，中共二十屆一中全會產生了掌管未來5年中國大陸的最高領導層：中央政治局7常委。全球輿論聚焦北京二十大新人事的本身，就是對中國未來政治經濟社會走向的高度關注。對台灣而言，新一屆中共領導層有兩抹鮮明色彩，相當值得注意。

首先是新一屆中共政治局常委中「知台派」的色彩更加明顯。其中最值得注意的是，有「中南海文膽」之稱的王滬寧，根據排序或升任政協主席，從而可能掌管對台事務。王滬寧是政治學理論學者出身，也是中共從三個代表、科學發展觀到如今「習思想」與「中國式現代化」理論的操盤手。可以想像，對作為華人社會民主政治實踐經驗最豐富、最成熟的台灣，王滬寧無論是身為學者還是幕僚，都應該有自己持續的思考。

王滬寧很早就從學理的角度，對美式自由民主表達出不以為然的態度，認為這種制度的衰敗是必然的。他也早在1980年代末、1990年代初，作為復旦大學辯論隊老師，與台灣知識界深度交流互動。但畢竟時過境遷，當初台灣還是以中國人身分認同為主，甚至還沒有進行直選，如今台灣人政治認同丕變，但政治經濟體制並非全然美國化或西方化，仍然有許多中華文化的底蘊或元素，不知這是否對王滬寧思考台灣在「中國式現代化」中的角色有所助益？

由於新一屆常委中多位具滬浙閩背景，再加上他們在地方仕途成長過程中適逢兩岸和平發展大交流的年代，不乏與台灣政界、高層乃至基層社會的互動經歷，因而這一屆可以說是「最知台」的北京高層。其中以原北京市委書記、新任中央書記處第一書記蔡奇為例，網路上仍然可以搜索到他在2012年赴高雄、台中、台北、基隆參訪時撰寫的多篇日記。日記中，蔡奇對台灣在社區服務、文化、農業、宗教、產業發展等都表達積極肯定的態度。

除了「知台派」色彩，若進一步梳理二十大政治局委員名單，能發現北京已經從「工程師治國」上升到「科學家治國」的新階段。這從另一角度也說明長期外界認為中國大陸的菁英甄選體制，在習近平時代不僅得到延續，還得到了某種程度的加強。例如，李干杰是核物理專家，曾赴法國進修2年；陳吉寧是環境工程教授，獲英國帝國理工學院博士；尹力是醫學和公共衛生專家出身，曾赴哈佛大學公衛學院進修；張國清、劉國中、馬興瑞和袁家軍均具有軍工系統背景，後兩位更是頂尖航太專家，袁家軍也曾以英文接受專訪行銷浙江。

出生於1960年代中共黨政幹部「科學家治國」的現象，無疑是大陸40年來改革開放積累的成果，這又會給此時此刻「論文門」滿天飛的台灣政壇，帶來怎樣的反思？（作者為智庫研究員）