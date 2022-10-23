中共二十大結束後，中共總書記習近平展開第三任期，從新公布的政治局常委名單，可見習近平的權力穩固；相對地，美國總統拜登即將面臨11月期中選舉的挑戰，拜登是否會成為跛鴨總統，將影響中美關係新回合的勝負。

日前美國國務卿布林肯預測習近平會在新任期內提前武力犯台，隨後中共二十大修正黨章，首度將「堅決反對和遏制台獨」納入黨章；二十大後，中國大陸的外交人事也將出現重大變化，現年69歲的國務委員兼外交部長王毅，可望取代現年72歲的楊潔篪出任中共中央外事辦主任。去年才從外交部副部長出任中國駐美大使的秦剛則可望升任外交部長。大陸對美、台關係有新布局，中美台關係未來的演變勢將成為各方關注的重點。

王毅在外交部長任內多次與美國前國務卿蓬佩奧及現任國務卿布林肯交手，都不辱使命。這次以黑馬姿態進入政治局的秦剛，擔任駐美大使才1年多。他若短時間就從副部級的駐美大使接任正部級的外長，可見對美外交工作將是習近平外交策略的焦點。

布林肯有可能是掌握到「反台獨」將在二十大列入中共黨章，因而據以判斷習近平會提前對台動武。不過，在布林肯和美國軍方高層不斷放話指中共將提前攻台後，近日白宮國安會發言人柯比卻出面緩頰，強調台海沒有理由爆發衝突。這形同打臉布林肯的說法，也看得出來白宮不希望中美衝突過於升高，必要時會出面降溫，保持中美「護欄」不被衝破。

從目前兩岸的氛圍來看，期待北京或台北任何一方主動尋求重啟對話可能都不容易。布林肯雖然兩度表示不排除中共會提前武力犯台，但也表示希望北京能與華府針對台灣和平問題建立對話機制。

除了台灣問題之外，中美兩國領袖還有機會在印尼11月召開的G20領袖峰會時另舉行雙邊峰會，屆時雙方能否針對全球氣候變遷、俄烏衝突、關稅、通膨、經濟與台灣問題達成一些協議，即使無法改變中美兩國高度競爭的大局，但只要能稍微緩解目前的緊張情勢，應為各方所樂見。

不過，美國總統拜登即將面臨11月期中選舉挑戰。如果民主黨在參眾兩院都成為少數黨，則拜登立刻成為「跛鴨總統」，在美中外交談判處於弱勢。影響所及，蔡英文政府無論是「聯美反中」或「抗中保台」的立場也將隨之弱化，加上習近平新任期將加大打擊台獨力道，蔡政府更應謹言慎行，以免暴衝而為國家帶來災難。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）