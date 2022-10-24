今天要帶大家來走訪一座山西省北邊的古城，忻州市代縣。之前曾跟大家介紹山西作為一個文物大省「地上文物看山西」，沒錯，今天又要帶大家來探訪山西的一座古城，代縣。代縣古稱代州，距離山西省省會太原僅有158公里，現今常住人口約為17.89萬人。雖然城市人口不多，但我個人認為代縣是一座非常值得大家來走訪的古城。代縣的歷史文化非常濃厚，自建城以來，歷經歲月的洗禮，至今已有2300多年的歷史，1994年還曾被中華人民共和國國務院列入第三批國家級歷史文化名城。

為什麼說代縣的歷史底蘊非常的豐厚呢？今天的代縣仍留有許多軍事防禦的遺址，我們來代縣旅遊，真的有太多歷史文化遺址可以看啦！據統計，光是代縣就有歷史文化遺址272處。其中，有3處為國保文物，9處為省保文物。「山西省遍地文物」這個稱號，當之無愧！這個存有超多國家寶藏的文物大省，真的是令我由衷的佩服！當然，代縣不僅是文物寶藏之地，它的礦產資源儲量還是位居全山西省第一名哦！

說起代縣這座古城的經歷，其實還蠻複雜的，它先後成為春秋時期的晉國屬地，戰國時期歸屬趙國，秦代建縣，北魏設雁門郡，隋代設代州，明清時期設置兵備道制度。從州、郡、道縣、治、所的改制歷程，聽起來有沒有覺得代縣不僅是一座古城，其實還更像是一個政治軍事要地呢！

山西代縣地處古代的邊防重鎮，在雁門關這裡更是戰事頻繁的古戰場，據說，最早從西周開始，雁門關這裡共發生許多大小不一的戰爭約2000多次，是不是非常的誇張～所以古時候就曾有「得雁門而得中原，失雁門而失天下」的說法，可見雁門關作為軍事戰略的重要地位。代縣不僅是歷史上著名的北境邊塞重地，更是一座年代悠久的歷史文化名城。來代縣其實到處都可以看見北方壯麗的山川地貌，山河美景，尤其，位於代縣北邊的雁門山，更能深刻感受到這份盡收眼底的美景風光。

雁門山作為北嶽恆山山脈的西段，地理位置十分特殊，它將黃土高原分割成關中平原和陝北高原，獨特的地理位置，讓此處成為了歷來兵家必爭之地，今天我們站在雁門山上不僅可以飽覽東西綿延的山川風景，還可以一邊體驗古代北大門的邊境重鎮，一邊感受北邊的草原風光。遼闊壯麗的雁門山風景，還有整個代縣優質的環境生態，是真真正正實現了中國大陸國家推行「綠水青山就是金山銀山」的美好願景。

雁門關。（作者提供）

座落在雁門山上的千年雄關，雁門關，其作為萬里長城的一部分，是古代中原抵禦北方遊牧民族南下的要塞，也是長城中歷經戰事最多的一個關口，歷史上有許多名將都曾在此處建立不朽的功業，1987年長城被列入世界文化遺產名錄，也更強化了雁門關長城歷史的重要性。

大家有聽過一句話嗎？「天下九塞、雁門為首」。「天下九塞」系指九個古代中原的長城要塞，「雁門為首」所有的長城以雁門關為首，更道出了雁門關歷史的重要性。歷代的統治者為了穩固政局、開拓邊疆，間接都導致了雁門關這裡發生了許多可歌可泣的英雄故事，比如說戰國時期倡導「胡服騎射」的趙武靈王，曾在此與匈奴作戰；漢代名將李廣、衛青、霍去病也曾率兵在此與匈奴作戰；著名的和親公主昭君出塞的故事，也在此發生；漢高祖劉邦北征；宋代欽徽二帝北擄；北宋時期鎮守三關「楊家將」故事等等，然而，這些歷史故事最令我印象深刻的還是楊家將鎮守雁門關的故事。

雁門關景區位於忻州市代縣縣城西北邊20公里遠的雁門山上，它是萬里長城的重要組成部分，這裡不僅是山西省的旅遊勝地，更是國家5A級旅遊景區，全國重點文物保護單位。雁門關古稱勾注山，又名西陘關，其作為長城重要的關隘，以「險」著稱，其與周邊的甯武關、偏頭關合稱「中華外三關」。從秦漢以來，山西北部就一直作為北朝各國的統治中心，以雁門關作為交界處，這裡不僅有漢民族，還有許多草原民族，所以雁門關這裡應是民族文化大融合的最前線。此外，這裡還是研究古代戰爭史、邊塞文化史、古代軍事建築史的最好例證。雁門關更享有「中華第一關」的美譽。

來雁門關旅遊，其實令我印象最深刻的還是之前看過《少年楊家將》這部電視劇的關係，慕名而來，劇中飾演著一群世代忠良、保家衛國的楊家將們，他們的英雄事蹟歷史故事，實在是太經典啦！今天帶各位來走訪雁門關景區旅遊，也算是一場華麗的追劇之旅。

關於雁門關景區的旅遊體驗，真心覺得雁門關這裡真是一個好大的景區，整個雁門關景區是由關外仿古市集、雁門關內城樓衙署、關南楊廟三個部分所組成的。從景區入口步行，再到登長城起點，一路走來，其實有蠻多景點可以看的，參觀的方向，大致是由關外往關內行走，然後再爬上雁門關長城的一個玩法！來雁門關景區旅遊，大致可以分成三個部份來瞭解：

關於雁門關的名稱由來

雁門關的名稱出現，始於唐代。有一個特別的說法是，在雁門山東西兩側的山對峙，其形如門，雁出期間。每當冬天來臨之際，大雁總會飛往南方過冬，途經雁門關，雁門關因而得名。

關於雁門關的歷史故事

北宋期間，雁門關地處宋遼交界處，宋遼之間的許多戰役都發生於此，後世廣為流傳的楊家將抗遼故事，更是以雁門關作為主要戰場。在雁門關這裡，我們可以見到景區設立許多與楊家將有關的名人事蹟，比如說我們一到景區售票處，就可以看到佇立在遠方海拔1600多米高雁門山上的楊六郎雕像，這尊由漢白玉雕刻而成的楊六郎鎮守邊疆的雕像，簡直充滿了英雄淚！到了景區大門口週邊的明月樓廣場，還可見一群由楊家將列隊組成的英雄譜雕像，十分的壯觀！

北宋軍事世家楊家將的抗遼英雄事蹟，流傳千古。大破遼軍的北宋名將楊業，作為楊家將的第一代，人稱楊無敵，其保家衛國的故事在北宋中期迅速傳遍天下，他和他的長子楊延昭，就是歷史上大名鼎鼎的楊六郎。根據正史記載，楊六郎這個稱號，據說是因為楊延昭長期對付燕地的遼軍，就是現在的河北地區，遼軍視其為剋星，就把他看做是天上的六郎星宿（將星）下凡，故稱為楊六郎。

楊家的後代子孫都先後率軍與遼軍作戰，英勇事蹟不斷被流傳，直到今天，楊家將的傳奇故事仍一直被作為「品牌IP」持續進行推廣，無論是劇本、戲劇、影視劇，或者是小說，在民間都被廣為流傳著，影響力是不是很大！

雁門關的景區造景特色

其實，雁門關景區有蠻多地方是重新建造的。從景區入口最開始的地方，就會看到有許多現代民宿跟農家樂，可以讓遊客品嚐當地的小吃美食，再往前走就可以到一個關外仿古市集，市集作為景區的商業街，雖然整體的呈現是非常商業化的，但其實這樣的景點打造可以幫助我們瞭解古代市集對於雁門關商貿活動的無限想像。

明月樓。（作者提供）

這個市集是雁門關的邊貿街，歷史上雁門關作為重要的商貿道路，這裡不僅是中原和漠北的「南北通衢」之道，更是著名的「茶馬古道」。在這條商貿之路上，常可見許多走南闖北的晉商，晉商又被稱為雁行商人，他們的經商活動更大大促進了關內和關外的經濟文化交流，逐漸興起了所謂的雁門商旅文化，展現出濃厚的山西地域性商幫特色。

由於在雁門關這裡會有許多晉商出沒，因此，我們在遊覽景區的時候也可看見甕城中有一間關帝廟。俗話說，做生意的商人都會拜關公，祈求生意興隆，財源廣進，關公作為山西人，更是塑造了晉商們習慣祈福的關公信仰，「拜關公、結善緣、學關公、行鴻運」成就所謂天下第一商幫與關公文化。

遊雁門關。（作者提供）

說了那麼多雁門關的旅遊看點，你是否也跟我一樣對於代縣的雁門關景點，有了更進一步的認識呢！近代著名建築學家梁思成讚譽代縣是「一座計畫得極好的城市」，下次有機會你一定要來代縣走走唷！（謝雅卉/高雄）