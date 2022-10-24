寒風中挾著雨絲，寒流來了麼？寒流還未到，另一股｢韓流｣卻來了，所到之處萬人空巷、水洩不通，人們眼中含著淚光、聲音沙啞，他們好久沒這麼激動了，他們期待了很久、盼望了很久的｢辣個男人｣終於回來了。

台北市議員王鴻薇首開序幕，邀請到前高雄市長韓國瑜站台，沒想藍營民眾擠爆了場子，藍營高層、參選人原本沒太注意，以為韓國瑜已成｢下台鳳｣，出來助選並無新意，反而可能弄巧成拙，卻沒料到藍營民眾像大旱之望雲霓，終於見到當初帶領他們越過三山五嶽，席捲半個台灣的｢那個人｣回來了。

依然是妙語如珠、依然是口才辨給、在高雄講｢選舉像八點檔，陳其邁連任沒人要看」；在台北講｢蔣萬安全身散發著一種光熱；陳時中則愈選愈苦，選民以為欠錢沒還｣；在台南講｢台南鄉親疼惜民進黨30年夠了，讓大家1126翻轉台南，謝龍介當選，全世界都想來台南、愛上台南、想念台南」；在雲林斗六講｢最暖的眼光是兩個老鄉互看、狂酸｣……。比起另一人即使看照稿機念也是哩哩拉拉，成為強烈對比，持續下去，可能蔡主席再不敢出來講話了。

顯然，｢辣個男人｣魅力未減，3年後，這股旋風又掀了起來。

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