對黃珊珊來說，今年台北市長選舉原本是天上掉下來的餡餅，但問題在於，黃珊珊有沒有事先準備好盤子去接？這是黃珊珊及其團隊需要認真思考和虛心檢討的嚴肅問題，也是柯文哲要謹慎面對的課題。每逢選舉，政客通常期待能順勢而為再趁勢而起，所以才需要不斷的造勢。競選活動也被稱之為造勢活動。

表面上，在野勢力在很長的一段時間，拼命營造所謂討厭民進黨的社會氣氛，而國民黨直到今天都只有一個競選主軸，那就是在自身條件非常差的情況下，寄望選民因為討厭民進黨，然後把選票投給國民黨。從結果看，雖然有達到一定程度的效果，但討厭民進黨相較於2018，更像是非常容易飄散的泡沫。

討厭民進黨的氛圍，之所以幾乎停留在同溫層，問題在於在野黨不被社會寄予厚望。從大環境看，黃珊珊的有利條件是，社會對民進黨相當失望，但同時也非常討厭國民黨；與此同時，國民黨提名一個政治能力非常差的蔣萬安，民進黨提名爭議性太強的陳時中。這是黃珊珊的政治生命中，最接近上位的時刻。

黃珊珊要捫心自問的是，今天是以台北市議員的格局和心態在選台北市長，還是以台北市長的格局和心態參與這次選舉？副市長的位置是別人給的，20幾年的議員才是自己爭取的。作為一個稱職的副市長，終究只是個政務官，但要成為民選首長，就要具備在激烈競爭中，獲得選民認同並願意追隨的政治能力。

蔣萬安的稚嫩和不成熟，固然在鏡頭面前展露無疑，但黃珊珊如果展現不出更強的領導力，即使上天賦予黃珊珊天時和地利，所有的機會到了最後，也只會被自己給消耗殆盡。所謂的超越藍綠，可以不只是一句口號，但要實現這一點，則需要擁有相當強的政治能力，同時也要有一支真正能打仗的強大團隊。

民眾黨相較於國民黨，擁有更能吸引相對優秀年輕人的條件，這是國民黨現在做不到，以後也不具備的優勢。即使如此，政黨如果沒有辦法系統性的甄選、鑑別和培訓人才的完整機制，最後呈現在社會面前的，最多只會是一個比較有朝氣和活力，有新鮮感，但集體的政治表現卻不夠亮眼的所謂第三勢力罷了。

柯文哲憑藉自身聰明才智，8年來逐漸學習並具備相對不錯的政治能力，雖然成立了民眾黨，卻始終無法突破缺乏政治人才的困境。在國民黨的政治人才更是一代遠不如一代的情況下，台灣政治今日所出現的就是集體的平庸和低能。

選舉進入倒數一個月，黃珊珊絕無可能在自我感覺良好的情況下，認為只要自己的條件比蔣萬安更好，台北市民就一定會看得到；面對藍綠的夾殺，可以在缺乏積極作為與精準回應的情況下，還能夠脫穎而出。黃珊珊也不用指望身邊的幕僚，那些人不重要而且能力不足。這是場黃珊珊自己同自己賽跑的選舉。（作者為台灣民意調查文教基金會秘書長）

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