請台灣選民出來比一比，就知道了。南韓的中選會正式名稱叫「中央選舉管理委員會」，主要業務是公正管理選舉，處理政黨和政治資金而設立的國家憲法機構，採取獨立的合議制。

委員計有9人，分別由總統任命3人，國會選出3人，大法院長指名3人。委員長和常任委員則由9人中互選。委員都要事先通過國會的人事聽證會，任期6年。

委員不能加入任何政黨，禁止政治活動與介入政治，堅守中立。以憲法與法律來保障身分和任期，排除外部的任何干涉與影響，俾便確保職務的公正性。現任委員長盧泰嶽係大法官出身。

前任委員長盧貞姬亦係大法官，2020年11月2日上任，2022年5月16日自行引咎辭職。只做了1年餘下台，主要原因是針對3月9日舉行的第20屆總統選舉「事前投票」管理失職完全負起責任。

「事前投票」對國人來說一定很陌生。南韓政府為方便選民，有人出國或出差等無法配合指定的投票日完成投票，所以自2013年實施事前投票制以來，可在全韓各地投票，並且廣受選民的歡迎與肯定。不知李進勇聽說過這回事沒有？韓國能，為什麼台灣不能？

國人不禁想問台灣中選會每天到底在做什麼？選務上，南韓比台灣先進多了。每逢選舉，旅居全球各地韓僑不必浪費金錢買飛機票來回奔走，就地在南韓大使館、領事館及代表處等臨時設置的投票所投票。這才叫真正民主，方便人民。

不要說南韓，台灣連在國內工作的東南亞各國都不如。看看周遭的泰國、越南及印尼女傭，選舉投票日不必請假回國，在台灣的各自國家代表處就解決了。李進勇跑去基隆，為民進黨市長參選人助選。身為中選會主任委員，自己不能作模範罷了，也不能率先違法啊。

更可笑的是，盧貞姬未能做滿任期就一鞠躬下台，事涉安排確診與居家隔離者投票「馬馬虎虎」有關。李進勇則根本不開放確診與居家隔離者投票，完全剝奪了台灣選民的權利和義務。請問這些30萬人不是台灣選民嗎？他們都屬於「藍票」嗎？

有這種台灣官員，不客氣地說，在南韓就是「積弊清算」的對象，現在，在蔡英文和民進黨政府的保護下可以「胡作非為」，一旦像南韓般有一天突然變天，政黨輪替後，都要接受人民的重新檢驗與法律的制裁。

蔡英文不是「選舉女王」嗎？南韓的選舉女王朴槿惠不僅未做滿5年總統任期，提前1年被文在寅趕下台不說，光坐牢就近5年了。南韓選民如何教訓獨裁、霸權的總統。難道蔡英文沒有「心驚膽跳」嗎？

從過去盧武鉉和陳水扁的貪污「共犯」事例來觀，南韓發生的不幸，台灣遲早也會照樣發生。這不是算命，應該說這是天道的真理吧。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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