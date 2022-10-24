民進黨籍臺北市長候選人陳時中「被棄保論」傳得沸沸揚揚，由於整個競選團隊操盤荒腔走板，舉凡競選廣告、公益活動、宣傳掃街、勘災行程引發各種爭議，使「仇恨值」不減反增，也凸顯了競選「公關危機」。

「公關危機」（Public Relations Crisis）是指影響經營活動的正常進行，導致品牌形象受損，對於媒體特性剖析、新聞議題處理、公共關係技巧在操作上疏漏，導致外界的「好感度」下滑；當陳時中以前衛福部部長與防疫指揮官之姿掌握行政資源，幕僚團隊卻在每次競選爭議的「公關危機」中提油救火，難怪後續「形象修復」無望被傳棄保。

以陳時中免治馬桶競選廣告爭議來說，為了打造「政治網紅」的人設目的，團隊找了四叉貓共同入鏡拍攝，因為內容含有「偷窺」橋段遭到痛批，即便公開道歉卻仍被貼負面標籤；廣告如何通過內部審核令人不解，直到受到外部輿論撻伐才被迫道歉。競選團隊安排陳時中與球星陳信安在新生高架橋籃球場打球，遭到現場管理員阻止進場，由於涉及場內競選活動，也違反了「行政中立」規定。陳時中出席臺北市議員洪健益「益起來戰鬥~陀螺吧！」公益活動，傳出家長抗議臨時作罷，不僅增加基層公務人員困擾，還讓「政治進入校園」引發爭議。

陳時中在內湖區民權東路六段路口進行宣傳掃街，由於音量太大引發民眾飆罵，拿大聲公在密集社區大呼小叫，整個競選團隊不僅無法「體恤民意」，犯了選舉活動的低級錯誤。座車甚至遭踢爆為尼莎颱風勘災行程三度「闖紅燈」，傳出警方執法政治正確放行，警用密錄器外加行車紀錄器全數神隱，遭到民眾檢舉交通違規又再度道歉，即便表示願繳罰單已讓特權爭議甚囂塵上。

陳時中競選「公關危機」已讓「政治人設」徹底崩壞，嚴重偏離自我形塑的防疫形象，競選團隊漠視社會觀感如一盤散沙，加速言行不一的公眾人物擴大了「仇恨值」；在宣傳上堅守「本位主義」，頻頻發出自殺攻擊還害人害己，累積負面新聞熱點不斷接續，迫使陳時中正式進入市長選戰的爛尾「道歉大賽」。

（作者為新聞研究所博士班學生）