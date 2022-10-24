本以為台北市長選舉，會是因為蔣萬安的參選，台灣再次探討經國先生的功過；沒想到民進黨已經不再否定蔣經國（值得嘉許），而改由側翼先鋒周玉蔻，領銜主打「蔣孝嚴不是蔣家後代」。這雖不見得能影響蔣萬安選情，但的確是茶餘飯後的絕佳話題。

資深媒體人黃清龍在這樣的時間點，推出新著《門裡還是門外，從蔣經國日記再探孝嚴身世》，也是一個注意力上合理的決定。筆者拜讀後，認為書中的「推測」，與邏輯不符，與事實不符，更重要的是與人情不符。

黃清龍論述的立基，是陸軍中將郭禮伯之子郭貽熹出書表示，孝嚴、孝慈實際上是郭禮伯的孩子，只是因為「孩子姓蔣比姓郭好」，郭要章亞若向蔣經國謊稱是蔣的小孩。而政府遷台後，蔣經國每年都會拜訪郭禮伯，兩人無話不談；黃清龍「推測」是在1950年代，郭向蔣坦誠孝嚴、孝慈其實不是你的小孩，是我的小孩；蔣的親信王昇，也因此停止接濟孝嚴一家。

黃清龍認為這是「合理的解答」，但明顯不合理之處在於，1950年代蔣經國是公認的太子，誰會主動跟太子坦承「我給你戴了一頂綠帽？」再者孝嚴孝慈是蔣家庶出子，在當年可說是「公開的秘密」，連美國CIA都註記蔣孝嚴的父親是「現任總統」，蔣經國的老臣更是為了兩兄弟的「歸宗」，不遺餘力。

退一萬步，蔣經國就算不對外界澄清（或者也無從澄清），總要對自己的後代交代。但蔣孝武在1990年公開說：「我和孝嚴兄不是情同手足，我們本來就是手足」，肯定了蔣孝嚴的蔣家血緣；蔣孝勇雖然反對蔣孝嚴歸宗，那一方面是因為蔣方良還在世，一方面是氣憤蔣孝嚴為李登輝所用，也從未否定蔣孝嚴的血統；蔣經國逝世後，也是蔣孝勇領著孝嚴孝慈去太平間瞻仰遺容。

如果蔣經國主觀上認為孝嚴、孝慈不是他的孩子，蔣孝勇、蔣孝武不至於將錯就錯；堂堂一位國家元首，坐視整個台灣把旁人當自己的私生子，這也是很難想像。所以「蔣經國1950年代就認為孝嚴孝慈不是他的小孩」這個論點，站不住腳。

而就周玉蔻所言，1990年郭貽熹打電話給她，說自己跟孝嚴、孝慈才是兄弟，也有一個明確的反證：周玉蔻拆穿了周玉蔻。

1998年，周玉蔻控訴自己為黃義交墮胎，而黃義交不承認，周玉蔻對媒體說：「不承認並不代表事實就不存在呀！蔣經國當年對章亞若也不認帳」。周玉蔻既然以章亞若自比，可見直到1998年，周玉蔻都還是認為孝嚴孝慈是經國後代，否則這樣的比喻，就沒意義了。

推論至此，周玉蔻說謊，蔣經國主觀上認定孝嚴孝慈是他的孩子，應無疑問，至於客觀上會不會是別人的，那就只能靠DNA。2002年蔣孝嚴要將身分證上的父親更改為「蔣經國」，媒體報導戶政事務所希望以榮總保留的蔣經國血液樣本，直接與蔣孝嚴作DNA比對，但當時的蔣家家屬不同意，才以其他方式佐證。

可見，DNA比對的阻力不在蔣孝嚴這一方。其實蔣孝武走後，蔣家嫡系就與蔣孝嚴貌不合神離，若蔣孝嚴血統上不是經國後代，那麼同意DNA比對，可以說一了百了。也因此，既然連蔣家嫡系都不爭執蔣孝嚴的血統，旁人的質疑，就很難有力道了。

2016年炒作蔣家身世或許有其效果，但今天的蔣萬安，已經是一個獨立的政治品牌，他是蔣家後代有新聞性，他不是蔣家後代，新聞性只會更大。回顧選戰脈絡，身世議題對蔣萬安連「騷擾」都談不上，反而有點「做球」的感覺；既然綠營側翼就只有這一百零一招，那不如就好好地「欣賞表演」吧！（作者為政治幕僚）

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