蔡英文執政至今，在疫情防控與兩岸關係處理面向都有嚴重疏失。給人民帶來的不是期待而是恐懼總和受傷害，台灣人為什麼這麼不快樂？根據最新衛生福利部110年統計數據，抗憂鬱藥物使用人數不斷增加已經達到154萬2703人，是否印證民進黨執政以來，台灣人民越來越痛苦？

在疫情防控問題上，一直讓蔡政府備受輿論壓力。百萬民眾聽信蔡政府打高端卻去不了日本！高端疫苗的保護力有多少至今仍是個謎？隨著高端爭議不斷擴大，民眾面臨須自費PCR窘境，最誇張的是高端EUA已在今年6月結束，目前已無法使用恐被廢止，未來在國際上更顯寸步難行。難道蔡英文不需要還給人民一句道歉？

當全球疫情反覆，WHO正擔憂歐洲陷入「疫苗疲勞」停打現象，多數人因病毒變異更看不到打疫苗的盡頭，許多人都問到底還要打多少次？如今高端不被國際認證惹禍，入境日本需施打三劑國際認證疫苗，補打疫苗對民眾來說更是一場惡夢，直接讓民眾陷入補打的憂鬱不就是蔡政府？現在連自家立委都看不下去，直呼蔡英文根本辜負人民期待，要求高端賠償。人民憂鬱難道不是蔡政府一手造成？

同理可證，在兩岸關係問題處理上，蔡政府迷信選舉政治操作不知避戰。可以看見連位居要職陳明通都帶頭作亂，語不驚人死不休預判2023中共「以戰逼談」，故意散播「恐懼」讓人民陷入重度憂鬱。難怪民眾嚴重質疑「抗中保台」喊了多年到底準備好了嗎？回想之前陳明通還多次公開掛保證「大陸3年不會打台灣」、「在蔡英文任內不會有事」，如今面對年底選情膠著，怎突然又改口？

「抗中保台」必須受全民監督，不能淪為特定政治人物不負責任的選票無限提款機。一句不負責任的話語，卻讓全民身家財產都受到不可知威脅。如今蔡政府最大政治危機，就是「抗中」根本無法「保台」。追根究底來看不就是「兵役不公」造成「同島不同命、你我不同行」矛盾問題。

憑什麼陳明通莫名高喊2023中共恐「以戰逼談」就是「愛台」？真以為選民是弱智？明知恐「開戰」卻不去思索「避戰」？到底誰才是真正投降派？整個來看當年高喊「抗中保台」才是真正投降派，明知道不斷政治「抗中」挑釁會戰卻不備戰？知道「畏戰」來自無足夠實力卻不知「避戰」！現在還有臉高調製造「人民恐懼」，徹底驗證「綠色執政，恐怖保證」。

誰讓人民憂鬱？一切的根本就是蔡政府自己的問題。自己無能終結人民憂鬱，卻不斷製造更多人民憂鬱。難道真的如李遠哲痛罵民進黨腐敗所說，蔡英文在能源政策都表態「2024年後就不是她的事」！難道2024年後人民憂鬱更不關蔡英文的事？（作者為台北大學公共行政暨政策博士）