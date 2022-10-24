目前看起來，台灣各政黨都贊成18歲的公民權，尤其是民進黨支持最力，各綠營候選人皆頗以此為主打目標，相對來說，其他政黨卻是語帶含糊，雖不反對，卻未大力提倡。

民進黨之所以大推18歲公民權，原因很簡單，無非視年輕人為禁臠，支持民進黨最力，可以說是源源不絕的生力軍，其他政黨可分潤者甚少，自然不會隨之起舞；但卻也不敢開罪年輕人，提出任何異議。因此，無論朝野，一面倒都對此毫無異辭。召開辯論會，連反方的人選都沒有人願意擔任，只有黃士修一個人孤軍奮戰，相當弔詭。

我個人是不贊成將18歲當成門檻的，因為此時的年輕人是不是有足夠的經驗與智慧，我是相當擔憂的，而且，以目前年輕人所關心的事務而言，恐怕於國家大事，殊少用心，受到網路、同儕的影響極大，是否真能具有獨立判斷的能力，不免令人懷疑。

我的不贊同，恐怕會引起許多年輕人的反對及抗議，認為是違反時代潮流，剝奪了年輕人的參政權；但是，我是以自己的成長經驗作判斷的，我在20歲以前，由於升學的壓力及關注的對象受限，所有的觀念，都幾乎是從政府宣導及教科書而來，迨至入大學之後，由於廣泛攝取知識、留心社會事務，方才逐漸有所改觀。儘管時勢不同，但我是絕對不會相信如今的18歲，會比我當初的18歲來得更能明辨是非。

陸游有詩，「早歲哪知世事艱，中原北望氣如山」，年輕人有蓬勃的朝氣、充沛的體力、高遠的理想，這是事實，也極為可貴，但人世複雜，多數的年輕人是否真能了解、體會，卻是仍不免會受到質疑的。因此，我認為將公民權提早於18歲，是揠苗助長，除了讓某個政黨得利之外，未必會對台灣民主有多大的好處。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※