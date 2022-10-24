儘管外界早有預期中共二十大後習近平將順利進入第三個任期，其個人威權必定登峰造極，政治局的集體領導也將名存實亡，黯然退場。但在新的領導班子「入常」名單公布後，讓人訝異的是原本仍具黨內整合象徵的實力派重臣，竟意外落馬，而先前僅為習身邊的幕僚親信卻扶搖直上，躋身權力核心。此現象顯示，鐵衛部隊拱護的習領導核心將是「一人獨斷乾坤」的高度集權模式，未來5年習意志的充分貫徹，勢成必然。

從中共政治局新常委人事結構不難看出，習第三個任期的施政重心在政治，而非經濟。這種人事安排反映出習在二十大的政治報告，何以大篇幅談論政治與安全，卻輕輕帶過經濟與改革。據報導，新一屆的中央委員與中紀委係依循嚴格的政治標準而產生，凡是發現具有「兩面派」、拉幫結派、排斥異己、收買人心、自行其是、陽奉陰違、妄議中央等「七個有之」行為者，一票否決。然而經過層層考核的結果，卻只有習家軍的成員能夠達標通過，此時「政治正確」等於「效忠領導」的同義詞。

或許正因為「紅」比「專」更重要，新一屆的財經班底並不被看好。即將出任國務院總理的李強，雖在經濟發達的省市歷練過省長或書記，但是缺乏統籌全國經濟大政的中央資歷。預定出任常務副總理的丁薛祥，僅有地方幕僚長的經歷，從未主政過一方，卻將分管發展改革與財政。另一位可能出任副總理的何立峰，雖是現任發改委主任，對於財經問題並不陌生，但因分管業務涉及金融、科技及對美貿易談判等複雜工作，較之前任經驗老到且熟稔談判的劉鶴，恐怕仍無法相提並論。

然而當全球疫情趨緩，各國防疫相繼降級解封之際，北京當局依然堅持雷厲風行的「清零政策」，不僅造成人民生活上的不便，也對中國大陸經濟的復甦與成長產生了負面影響。面對此一困局，難怪外資擔憂經驗相對不足的新財經班底，是否有能力迎接挑戰，重振雄風？儘管如此，在習的認知中，中國過往在經濟上全力衝刺，在政治上韜光養晦的美好舊時代，已然遠逝。面對美國結合盟邦全面性的外交、軍事、經貿、科技的霸凌打壓，中國只有在政治上集中意志才能突圍，也只有在政治上突圍，才能長久地、全面地在經濟上解危。

不難想像未來5年習近平面臨的挑戰更大，「重政治、輕經濟」所形成的政經失衡風險就是長期的經濟低度成長，這會減損人民的信賴，也會埋下社會動盪的因子。權力高度集中，隔代接班順序被打亂，多元派系意見被壓抑，黨內制衡機制盡失，就如同在製造政治壓力鍋一般，一旦權力衝突炸開，其衝擊力道不容小覷。猶有甚者，若內部的不滿壓力轉換成對外的軍事冒進主義，和統被武統取代，最該擔心的就是台灣了。

（作者為佛光大學 公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）