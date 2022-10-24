美國前陸軍副參謀長基恩接受「福斯新聞」採訪時承認，美國只用660億美元就得到一個與俄羅斯開戰的烏克蘭，因而重創俄羅斯，重振北約組織，是「值得的投資」。近日美國政治人物不斷揚言中共企圖加速統一台灣，媒體推波助瀾大肆報導要建設台灣為「龐大軍火庫」，甚至美台聯合生產武器，欲將「烏克蘭模式」搬到台灣，台灣能接受這種以國家安全、人民生命為工具的安全投資嗎？

把改變現狀責任推給中共

美國國務卿布林肯16日在史丹佛大學表示，北京決加速實現統一；19日進一步解釋，北京決定不再以和平方式解決兩岸歧見，可能透過任何方式，包括脅迫、施壓，如果必要，又有把握，不惜動武。美國海軍軍令部長吉爾迪更聳動，指美國海軍必須做好準備，因為解放軍可能會明年、甚至今年就武力攻台，硬是將參謀聯席會議主席密利與前印太司令戴維森研判的2027提前3、4年。

布林肯等決策官員高調預警，但沒有提出證據。中共領導人在二十大表示，「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」並非新的論調，美國緊咬不放大陸決心動武，無非想把改變現狀的責任推給大陸。

許多學者指出，統一固然是習近平的重要政治議程，但官方從未提出任何時間表，也沒有要採取軍事行動的跡象。白宮國安會發言人承認，台海沒有理由爆發衝突。

美國不乏冷靜的學者，極力主張應回歸70年代《上海公報》，以和平解決台灣問題的基調，一些人卻寧願聚焦武力威懾、軍備競賽話題。習近平強調，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭」，是針對美國介入與民進黨台獨意圖的防衛性警告；布林肯卻伺機反控中共要加速統一。美中兩強好戰、挑釁的語言與行動，使台海安全形勢更惡化，衝突、戰爭風險更升高。

在這個背景與脈絡之下，基恩投資烏克蘭打擊俄羅斯的論點，絕不危言聳聽，對台灣而言，則是高度危險的訊號。根據拜登政府的「國家安全戰略報告」，美國全球戰略優先事務是戰勝對中國的競爭及限縮俄羅斯。基恩大言不慚地說，「今天在烏克蘭身上花錢非常划算，在跟俄羅斯的戰爭中，為美國利益送命的不是美國人，而是烏克蘭人」。

美國自今年2月以來，已提供烏克蘭183億美元軍事援助，總援助高達660億美元，基恩認為在美國6兆美元政府總預算中，不過占1.1%，而犧牲都是烏克蘭人，當然是很值得的投資。

台灣成為美國抗中代理人

美國總統拜登的國安戰略非常大膽，既要贏中共、阻止中共成為世界強權，同時深度涉入歐洲事務，企圖恢復美國世界警察的角色，但美國國力已無法同時面對兩條戰線。美國「戰略與國際研究中心」（CSIS）主任瓊斯表示，中國是美國最大的威脅，但美國還沒準備好與中國一戰，在CSIS約24次針對「台海戰爭」進行的兵推中，在開戰第一周，美軍就幾乎用光所有「聯合空對地防區外導彈」以及「遠程反艦導彈」。

美國政治人物與軍人不斷釋放中共將加速統一的訊號，國會準備通過法案提供台灣65億美元軍事援助及融資，主流媒體大幅報導要將台灣打造成刺蝟島，日本媒體也披露美台將聯合生產武器，都在將台灣推向火線，成為美國的抗中代理人。

在抗中保台、聯美抗中策略下，民進黨政府已喪失國安主導權，現在更是騎虎難下，只能迎合美國。開戰至8月分已有9000名烏克蘭軍人陣亡，1萬4059名烏克蘭平民傷亡，其中5767人死亡，另外950萬人逃往歐洲，400萬人逃入俄國，公共設施遭到災難性破壞，整體經濟與社會的傷害，更是難以估計。台灣百姓別無選擇，必須反對加速走向戰爭的烏克蘭式安全投資。