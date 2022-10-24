年底的九合一選舉，台北、桃園和新竹市長的選戰是全台關注的焦點，藍綠白三黨在此三個城市的勝敗，對今後台灣政治可否走出第三條路將有一定的意義。

今年選情雖冷，但一些競選招數仍有看頭。爭取連任的縣市長有在位者的優勢，選戰打法和挑戰者自然不同，這在侯友宜、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁、徐榛蔚和饒慶鈴等6位縣市長的選情上清楚展現。

以新北市長侯友宜為例，因為民調大幅領先，他基本不和對手林佳龍對陣，即或被挑起恩恩、學歷等舊案，也四兩撥千金冷處理，不讓對手被炒高聲量，轉而集中宣傳科學園區、跨國產業、幼托教育、親子公園、環保綠化、銀髮照護等民眾有感的政績，還善用領先者優勢，跑到別的縣市去母雞拉小雞，拉高勝選底氣。

以台北市長選情來看，民眾黨台北市長候選人黃珊珊的競爭優勢是她3年的副市長經歷。當前世界環境瞬息萬變，民眾期待政府能快速反應，市政府涉及事務繁雜，等於一個小內閣。黃珊珊強調市政不能延遲，要無縫接軌，有一定的說服力。比起民進黨候選人陳時中，雖說有中央行政經驗，但如今深陷在高端疫苗的泥沼中，顯然不易脫身。

至於首長卸任的縣市，因為是新局面，競選相對激烈，尤其這次民進黨和國民黨可說是決戰桃園市。民進黨候選人鄭運鵬被認為是幫鄭文燦打代理人選戰。這個框架對他有利有弊，好處是，可以承接鄭文燦的施政光環和人脈；壞處是，他能自我發揮的空間反而限縮了，特別是源自民運的反骨力，也在鄭寶清的夾擊下被大幅抵銷了。

相對地，國民黨候選人張善政的選戰打法難脫馬英九式的溫良恭儉讓，至今沒能拉開和對手的差距。另兩位候選人賴香伶、鄭寶清的客家背景，加上社運老將的衝勁，對張善政和鄭運鵬的選情都會產生一定程度的影響。

要挑戰高滿意度的縣市長，那就更不容易了。但在民眾因疫情苦了近3年後，若能苦民所苦，也許能有所突破。蔡其昌、林佳龍都是民進黨中生代，前者在台中，後者在新北市，先前都是猛批現任地方首長，最近卻都改打民眾有感的軟性訴求，若再透過網軍助攻，後勁不容忽視。而且民進黨的陳水扁、陳菊和謝長廷都曾靠選前幾天的短片或耳語就一夕翻轉選情。侯友宜和盧秀燕勝算雖大，也是得小心應戰。

「抗中保台」是民進黨的護身符，大小選舉屢試不爽。在11月26日投票日之前，中美對抗的局勢很難舒緩。行政院長蘇貞昌面對綠營選情趨冷，高唱「學基輔」，再度操弄芒果乾。中國大陸如果誤判台灣民情，又會變成民進黨最佳的助選員。選情多變，但攸關百姓福祉，大家得格外珍惜手中的一票。

（作者為國家公益發展協進會理事長）