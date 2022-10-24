第11屆「世界民主運動」全球大會將於10月25日至27日在台北登場，預計有來自70國、約300名民主倡議者、政策制定者和學者專家齊聚，討論如何應對威權主義挑戰，倡導民主團結。「世界民主運動」全球大會由美國國家民主基金會和台灣民主基金會共同主辦。民主國際會議的旨意是促進民主人士合作的全球網路，值得肯定與鼓勵，但在幕後運作的民進黨政府全面執政以來大肆破壞台灣民主，有何資格主導其事，蔡英文總統又有何顏面在開幕式致詞？

民進黨已墜落民主神壇

台灣確實曾為民主發展創造典範，黨外人士與其後的民進黨貢獻良多，但那是在挑戰威權政治時代的歷史性貢獻，現在的民進黨卻逆勢而行，為了奪取與保有政治權力，不惜踐踏民主政治的基本原則，削弱政府體制的民主機能，弱化支撐民主政治順暢運行的社會基礎。在台灣舉辦世界民主會議，說是要激勵世界其他追求民主的國家，從台灣的民主發展歷史而言，尚可發揮這種功能，但從台灣民主的現實狀況而言，可提供他國參考的應該是民主退化的案例及其原因探索，各國應從中引以為鑑，避免重蹈台灣民主衰退的覆轍。

民進黨的鐵桿支持者李遠哲最近批判民進黨政府腐化墮落，他的立論言之鑿鑿，為此而痛心疾首。他有此感慨實在是因為民進黨近年來所展現於世的，絕非是捍衛民主體制，而是權力的濫用與快速的腐化。民進黨並未避過絕對權力帶來絕對腐化的鐵則，挾著國會過半優勢，官員濫權肆無忌憚，不斷挑戰民主價值與道德底線，政府運作黑箱化、威權化、貪腐化，對在野勢力與公民社會極盡打壓能事，造成台灣民主的全面倒退。

民主進步黨以為民主是它的神主牌，其實民進黨早已從民主神壇墜落；民進黨以及部分國際人士仍在歌頌的台灣民主成就，其實已被嚴重腐蝕。民進黨政府糟蹋民主體制的肆無忌憚程度，從疫苗問題便可見端倪。衛福部堅持疫苗採購是祕密，企圖把公文保存30年跟契約內容保密30年混為一談，審計部的查核報告確認有此保密期限的企圖。審計部也確認其查核時看到的都是沒有遮蔽的完整資料。不論是預算審查或質詢，陳時中都以機密為由拒絕提供資料；甚至疫苗調閱小組立委看到的也是密密麻麻的「塗黑」版本。

台灣需要二次民主運動

從疫苗黑箱到黨政高層人士介入鏡電視過關的政治風波，在在顯示台灣現在不僅是一黨獨大，而且是行政一權獨大，獨立機關毫無獨立之實，分權政治被踐踏，責任政治被棄置，民意政治被蹂躪。民進黨的諸多政策、立法與執行，都以固權為目的，比如：「數位中介服務法」試圖強渡關山，濫用《社會秩序維護法》箝制民眾言論自由，製造寒蟬效應；棍棒胡蘿蔔並用，限縮新聞自由，扶植親綠媒體、網軍與名嘴，導致媒體專業自主蕩然無存，公民社會的自主性運作也橫遭阻遏。凡此種種，都助長了權勢滔天的民進黨政府進一步邁向威權政府，也使社會進一步撕裂。原本推進民主有功的民進黨近年卻在反噬民主，致使台灣的民主越來越是有其殼而無其實，顯已黯然失色，何能再光照世界？

近期一些曾為民進黨政要者發起「台灣二次民主運動連線」，號召「再來一次政黨輪替」。他們痛心民進黨執政團隊破壞民主、自由、人權與法治，加大力道控制媒體，且對人民傲慢，踐踏對人民的承諾，執政者恣意妄為，造成台灣的民主百病叢生。實際上包括台灣在內的全球性民主退化趨勢顯著，最嚴重的是憲政體制權責不分、憲政主體機關自主功能弱化、國家治理體系失能、政黨政治失靈，進而造成媒體獨立性淪喪、民眾的相對剝奪感益發嚴重、民間社會動能退落、國家認同撕裂。台灣這些民主退化的症狀都與民進黨直接相關，因此與其扛著民主招牌去炫耀，不如自我節制，好好調理民主機能，力求恢復台灣民主的榮光。