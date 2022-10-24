2019年10月印尼總統佐科威表示，為了印尼全國的均衡發展，印尼的首都應該遷離雅加達。 經過2年多的籌備，今年1月印尼國會正式通過遷都案。籌備期間，支持與反對的意見相當分歧；即使議會通過之後，熱議並就此休止。

新的首都選定在東加里曼丹的東部，並以努山塔拉（Nusantara）為名， 意指群島, 因為印尼是個島國，由東到西5000多公里，由星羅棋布的1萬7000多個島組成，橫跨3個時區。新都在雅加達東北方大約2000公里，沒有陸路或跨海大橋連接。估計搬遷及建設費用約330億美元。東加里曼丹為波羅州的一部分， 它是世界第三大島，島的西邊還有汶萊及馬來西亞的2個州；印尼的領土占全島70%, 面積達20萬平方公里，當地人口密度很低，每平方公里只有17人。

遷都的事情在印尼已經討論了幾十年，但沒有一位總統敢對這麼大的爭議做出最後的決定。但去雅加達的人一下飛機就可以深切的體驗到雅加達的空氣污染嚴重、極度壅塞的交通。晚上從市區北邊的餐廳吃完飯出來就會發現附近的馬路已經被海水倒灌了；加上超抽地下水，近年來雅加達北部地層已經下陷了15公分之多，40%的土地已在海平面以下。雅加達的人口有1000萬人，附近的小城還有3000萬人，即印尼七分之一的人口住在大雅加達地區， 人口密度太高，但相關配套的措施如捷運、污染防治、自來水、防洪及排水系統等都十分的不足。附近的工業區多，加上目前登記的有1500萬輛摩托車， 520萬輛汽車，行駛中及塞車等待的時間所釋放出來了污染真是無解的難題。雅加達是一個超載的城市，除了是印尼的政治中心，也集印尼的人口、商貿、財富、資源、交通、國際樞紐於ㄧ城。

印尼政府表示未來的首都安全性高，天然災害比較少，沒有地震；具有戰略性，因為地處於印尼全國的中心，佐科威總統說如果把印尼東西向、南北向畫一個十字的話，這裡剛好就是中心交匯點。新首都所要展現的是全印尼人的中心，而不是爪哇的中心。諷刺的是雅加達淹水，新都卻是個缺水的地方。

反對遷都最多的是公務員及環保人士。公務員的反對可以想見；環保人士的意見也十分值得參考。新首都的開發範圍廣達2560 平方公里，是雅加達的三倍大，「篳路藍縷，以啟山林」可能會破壞當地的熱帶雨林及生物的多樣性，危及當地133種哺乳動物， 3000多種植物，尤其是紅毛猩猩、長鼻猴及矮象等。當地的地質屬於泥炭地，含碳量高，開發1公頃會排放二氧化碳6000公噸。根據世界資源研究所（WRI）的調查,印尼二氧化碳的排放量已經是高居全世界第三名了。此外，印尼都市與地區計畫協會主席Simmamarta 擔心隨著人口的增加，開發商不斷地四處修築馬路，擴增建地，開發案未來會產生「魚骨效應」，破壞生態。實際上，搶建的情況早已發生了。此外，工商企業界多持保留態度。

佐科威總統是一位樸實無華，平易近人的總統，7年多來他的施政魄力贏得印尼人的尊敬，遷都計畫展現出捨我其誰的勇氣。第一期搬遷預定2024年開始，這一年也是他第二個5年任期的最後一年。衷心希望這位年輕時跟台灣做木材家具生意、對我們友好的總統能夠實現他的理想。（作者為前駐印尼特任大使）

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