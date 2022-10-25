大概在我小學一年級時，父親從學校借來一本羅貫中原著的《三國演義》。每天深夜當媽媽還在忙活別的家務時，我們父子三人悠閒地躺在床上，父親就開始從「話說天下大勢，分久必合，合久必分」、「漢朝自高祖斬白蛇起義，一統天下」，開啟了父親「說書」的短暫紀元。而每當在講述重要段落時，父親會以羅貫中精緻的原文相告，再佐以父親自己的白話文翻譯，好讓弟弟和我既能理解其意，又能對這些經典優美的原句略有印象。

每晚大概20分鐘左右的段子，讓我逐漸地在腦海中有了一幅後漢末年，因為桓帝，靈帝亂政，官逼民反，饑民以黃巾之叛回應朝堂，民心思變撼動了大漢帝國的根基，隨後的軍閥分立，加以幾經廝殺吞併，最後篩選出漢室宗親劉備，竊國名相曹操，和江東霸主孫權三雄鼎立，三國架構儼然形成。

方適時，老三台（台視，中視，華視）之一的中國電視公司（簡稱中視）按照歷史朝代的順序，在1974年先後制播了3部巨型歷史大戲：《一代暴君》（郎雄飾演秦始皇，吳風飾演漢高祖劉邦），《大漢中興》（周仲廉飾王莽，梁修身飾漢光武帝劉秀，江長文飾劉縯），以及《武聖關公》（吳風飾劉備，郎雄飾關羽，左右飾張飛，黃永光飾曹操）。這3部歷史連續劇把秦漢到三國的歷史重點演示一番，對我而言，可以說是漢朝歷史透過影像表達的啟蒙教材。而我當時正在閱讀內含不少黑白插圖，並附註音符號的少兒版《三國演義》，這會兒藉由影視作品的立體展現，原先在插圖內黑白影像的三國人物，一個個跳出了書頁的框架，鑽進了電視裡的彩色小螢幕，人物場景頓時都鮮活了起來。

當我升入小學高年級時，父親又替我選購了一套上下兩集青少年版的《三國演義》，內容當然較少兒版者詳實多了。爾後，因初中一年級的國文課本選錄了「空城計」一文，我總算和羅貫中版《三國演義》的一小片段正式相見。經過中學時期被強制閱讀和應考了幾十篇文言文短文後，理解《三國演義》此類所謂的以「文言白話」所撰寫的通俗章回小說對我而言已經不是問題了。

2001年初，在東北師範大學任教的秉正伯父，將從湖南省瀏陽市永安鎮老家收集到的幾份老劉家修譜序寄送到美國，並鼓勵我有時間好好研讀，我當晚即迫不及待地就弄清我們是系出漢光武帝第八子廣陵思王劉荊之脈。同時為了更進一步瞭解源流，我即刻在北加州聖荷西市的世界書局，買了一本大陸中華書局出版的《後漢書‧三國誌》合訂本作為我的參考書。當時已經十多年沒有正式再把中國歷史拿來重溫，這下子為了尋根探祖有了強烈的動機和理由了。

自此，我對三國歷史的探索由《三國演義》進階到陳壽原著的《三國誌》，也深切明瞭到《三國演義》的三國故事是「尊劉抑曹」，奉蜀漢為尊，以劉氏政權為中心作為主軸，並且「鬼才」作家羅貫中先生將「七分史實，三分虛構」比重拿捏得恰如其分，將諸葛亮表現成「多智近乎妖」，卻把對照角色周瑜描述為器量狹小之徒，自創「既生瑜，何生亮」之名句，而且趙雲將軍在羅的筆下已達到臻於完美的境界。所以《三國演義》有效地顛覆歷史，成功地誤導了大部分中國人漢末三國之史觀，還波及臨近日本，韓國和越南等處，歷600餘年而不衰！

至於《三國誌》，出自蜀地的作者陳壽為求苟活於晉朝司馬家政權，他極盡尊魏貶漢（指蜀漢）之能事，不但稱魏帝為崩，漢（指蜀漢）帝為殂和薨（昭烈帝劉備為殂，後主劉禪為薨），吳帝為薨，以示尊卑有別。更有甚者連蜀漢的國號都不留痕跡地篡改。當年在謠傳漢獻帝劉協禪讓帝位於曹丕後遇害，受群臣勸進下，劉備於蜀地稱帝，定都成都，國號仍沿襲「漢」之名，史稱蜀漢，以別於劉邦建立的前漢，和劉秀所建立的後漢。而陳壽大筆一揮，竟將蜀漢歷史寫入了《蜀書》（《三國誌》計分《魏書》，《蜀書》，和《吳書》三部分），偷龍轉鳳將三國鼎立的三個獨立政權變成了現在通稱的魏、蜀、吳三國。以「蜀」代「漢」不啻大大降低了劉備以漢中山靖王劉勝後裔承繼漢室天下的正當性，並將蜀漢政權錯植為地方割據政府，同時也進一步強化了後漢-曹魏-西晉的法統相傳。

我曾在十多年前帶著兩犬子觀看了部分1994年版的《三國演義》電視影集，也一同交錯地欣賞了不少2010年版的新《三國》影集，所以在美國出生的兒子對三國歷史也略知一二。某次我們一同返回太座娘家蘇州時，借道參訪了無錫市的三國城景區。甫進入景區的地標城門後，在右手邊的小丘上有代表魏，蜀，吳三路人馬的塑像群。蜀漢集團由劉備領軍，統領關羽，張飛，趙雲，諸葛亮等股肱之臣，同樣地，尚有曹魏集團，和孫吳集團的團伙。大兒子馬上表明立場，我們只跟劉備集團的文武大臣塑像合照，這意識上的「洗腦」成功，著實讓我忍俊不住！

自民國86年起郵政總局開始發行中國古典小說為主題的發行系列郵票，如西遊記、紅樓夢，2000年4月郵政總局續以最通俗的古典歷史小說三國演義為題材，規畫郵票一組16枚，分四輯發行，今天發行第一輯「三英聚義」、「關公夜讀」、「三顧草廬」、「草船借箭」一組4枚和小全張。三國演義郵票圖案是由台灣大學中文系吳宏一教授規畫，郭樹義繪製，由中華彩色印刷以彩色平凹版印製。（羅文明攝）

而這近十年間，偶爾也會和粗通歷史的父親聊到漢末三國往事，這下輪到我機會教育父親關羽過五關斬六將，和趙子龍在當陽長阪坡身懷阿斗，單騎退敵的神勇，全是羅貫中杜撰出來的。連賢相諸葛亮，也不曾孤身進駐周瑜水軍大帳，獻計「草船借箭」，「借東風」。此外，赤壁之戰曹軍敗退尚有大軍內瘟疫肆虐一說，似乎並不完全是劉備孫權聯軍的戰功。父親直言我的歷史考證功夫不錯，當年未念歷史系投身一名歷史學者太可惜了。我笑稱誰叫老父不是富豪大款，我總要為自己生計打點，投身工學院會為將來填飽肚子提供較好的機會，也注定今生歷史只能作為我的興趣愛好罷了！

試想在中國傳統的四大奇書中，我獨愛《三國演義》，縱使後來愛屋及烏移情到《三國誌》上頭。當然一部分肇因於我是漢室之後，最重要的卻是父親早期的啟蒙和用心，舔犢之情和先入為主的思維，充溢了我的心靈！40多年前父親以《三國演義》故事相告，近十年我藉《三國誌》的史實反饋，父子之間引三國故事為楔子，塑造出情感交融的優質時光，才是我人生最大的資產之一吧！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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