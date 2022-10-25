「要留住一個人，先要留住他的胃。我認為把台灣菜做得好，就能夠將台灣人留住，這是我開創台菜餐廳的初衷。」「95後」台青臧泳榮近日在接受中新社記者專訪時說。

1996年出生的台灣青年臧泳榮，有著超出同齡人的老成持重，他思維嚴謹、邏輯性強，言語間透著自信幹練。

2004年，臧泳榮和弟弟跟隨父母從台灣來到上海。大學畢業後，他便開啟在安徽台商集聚地——馬鞍山的創業之旅，並在2018年和家人一起創辦了名曰「一家親」的台菜餐廳。交談中，他自豪地說：「我是來自安徽的台灣青年，也是來自台灣的安徽青年。」

「一家親」台菜餐廳坐落於馬鞍山市雨山區一個並不繁華的地段，兩層四百多平方米的餐館，處處可見台灣元素，從餐館大門口的小型台灣夜市到餐館內沉浸式的眷村文化，加之有台灣主廚掌勺，這裡正吸引越來越多的兩岸食客。

臧泳榮坦言，剛到大陸的時候，他吃不慣上海菜的甜，就想著吃台灣菜。「在台灣菜餐廳裡就餐，會有一種歸屬感。後來我的初創項目就選台菜，我認為做台灣菜有黏性，可以把台灣人留住。」

在臧泳榮眼裡，「一家親」台菜餐廳不單單是一個用餐的地方，更是拉近兩岸同胞之間距離、增進彼此情誼的一個載體。如今，大到台胞商務考察、小到皖台青年交流聯誼，「一家親」餐廳都是大家首選之地，也逐漸在長三角地區小有名氣。

臧泳榮說，2021年春節，為加強兩岸美食文化交流，其餐廳與一家馬鞍山當地企業共同舉辦了一場皖台年菜大比拚活動。其間，100位兩岸同胞同吃徽菜「胡氏一品鍋」與台灣滷肉飯的畫面讓人動容。「我們中國人過年時講究家人團圓，這兩道菜都有團團圓圓的寓意，這不就是兩岸一家親嗎？」

作為一名台青創業者，臧泳榮認為，在創業方面，大陸青年創業者側重於市場導向，台灣青年更偏向於創新導向，兩岸青年互補性強。「很明確能感覺到兩岸青年的創業思維不一致，所以兩岸年輕人需要更多的互動。」

據介紹，新冠肺炎疫情發生以來，在母親邱素蕙的帶領下，臧泳榮先後組織參與了皖台青年創富交流營、創新同心青春漾·皖台未來產業菁英匯、馬台青創項目合作簽約等70餘場皖台交流活動，涉及文化交流、高校互動、招商引資等，逾千名台胞先後來皖參觀考察。在他的影響下，已有20多位台灣青年來皖創業、就業。

「大陸抗擊新冠肺炎疫情的成果有目共睹，這增強了台胞在大陸發展的信心。未來我會繼續在安徽打拼，開辦更多的台灣菜餐廳，讓安徽朋友們瞭解台灣的美食文化，讓台胞有回家的感覺，我也希望以美食為出發點，帶領更多的台胞走進安徽尋覓發展機遇。」臧泳榮說。

今年國慶前夕，臧泳榮作為安徽省唯一一位台灣青年受邀前往北京，參加了在人民大會堂舉行的國慶招待會。他說：「安徽如今已成為長三角一員，廣大台青朋友應抓住機遇。目前我也在推動長三角地區台胞台生考察安徽事宜。」（趙強/中新社記者）

（本文來源：中新網）