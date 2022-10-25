中共20大一中全會閉幕，新一屆領導班子出爐，習近平延任總書記，其他常委也都是「習家班」，可謂完全執政。雖然習權力較前鞏固為各方所預期，但新的任期、新的班底，就帶來不確定性。對台海安全的影響為何，各方關切。

理論上，習延任意味著中共內外政策將基本不變，當然也包括對台政策。20大工作報告有關涉台論述的部分，相比19大即變動甚微。然而人事變動，例如國台辦主任劉結一未當選中央委員；會場氣氛，例如習近平摘要的口頭報告較正式文本少了「兩岸關係和平發展」與「九二共識」等關鍵詞，仍讓敏感人士感受到習近平對台政策已出現微妙變化的氛圍。

美國很擔心 為什麼？

習近平延任後對台政策是變還是不變？如果變將如何變？會影響大家最關切的台海安全嗎？對這個問題，最悲觀的可能是美國國務卿布林肯。他17日出席史丹佛大學（Stanford University）的一場論壇，當時中共20大會議剛開幕，新常委尚未選出，布林肯即指出，中國已做出不能再接受現狀的根本決定，「北京決心在更快的時間內實現統一」。中共公開文件並沒有這種說法，因此是布林肯個人或其團隊研判的推論，抑或是美國CIA已打入中共決策圈，獲得外界所不知道的情報，就不得而知。

不僅布林肯，美國人對此似乎都悲觀。美國海軍作戰部長吉爾代（Adm. Michael Gilday）19日在一場對話中提到「戴維森窗口」（Davidson Window），這是指時任美國印太司令部司令的戴維森（Adm. Phil Davidson）在2021年3月一場國會聽證會上表示，中國計劃在未來6年具備侵台能力的說法。不過他比戴維森更悲觀地將時間表從2027年提前到2023甚至2022。因為「過去20年，我們見到的是他們提前實現了每一個他們說過要實現的承諾」。

美國的確感到台海戰爭不遠，而試圖降低風險。之前活動力強大的美國對華鷹派，屢屢挑戰中共台獨紅線，不僅多次赴台訪問，甚至還為文呼籲承認台灣主權；然而最近聲量已降低許多。不久前美國發布《國家安全戰略報告》，雖點名中國為「最重大的地緣政治挑戰」，表示將持續支持台灣自我防衛，但明確表態不支持台灣獨立。

對中國的軍事行動，例如執行「自由航行」任務，也較前減少許多。美國對中國競爭核心已轉到科技戰或金融戰等經濟領域，軍事部分則有降低強度，強化「護欄」，避免武裝衝突發生的趨勢。

美國的緊張氣氛也影響到台灣，國安局長陳明通20日在立院備詢時，也推翻他之前的和平判斷，指中共可能在2023年「以戰逼談」。

現在距2023年只剩下2個多月，中共真的最快幾個月後就會採取行動？將台灣逼上談判桌？習近平20大口頭報告仍表示：「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」；中國政治傳統是「君無戲言」、「民無信不立」，國君講過的話要兌現，否則將影響治理威信。合理推論中共最高領導人的承諾短期內不會被推翻。因此，只要習近平對台態度不變，除非台灣跨越紅線，對台動武機率偏低。問題是，習近平會改變對台態度嗎？

習近平對台可能由「鴿」轉「鷹」

雖然西方媒體習慣將習近平描繪成獨裁者，強調中國對新疆、香港的壓制以及令人不滿的「動態清零」都出於他的獨裁，台灣親綠媒體對習近平也從來沒有好評。然而客觀而論，習對台灣其實相當不錯。

除了綁住台灣的「實現祖國完全統一」與「絕不承諾放棄使用武力」這兩句「緊箍咒」外，習近平對台灣相當溫和，沒說過狠話，每年除夕講話都不忘記向台灣民眾問好。2015年新加坡的「馬習會」，他的笑容非常真誠，而且展現難得一見的溫柔。習「惠台政策」給台灣人的特權甚至讓大陸人不滿，將國台辦嘲諷為「跪台辦」。這幾年兩岸關係緊張，部分農產品被限制銷往大陸，但習仍堅持ECFA繼續有效，許多台灣產品仍處於免稅的讓利狀態。

習近平對台灣展現了善意，只是蔡政府將這些善意都視為「統戰」，不僅未肯定與正面回應，反而屢屢拒絕並多次批評。這對企圖表現「友台」的習近平來說其實並不公平。

因而中共20大會議的微妙變化，是否意味著習近平對台灣的熱誠已經消失，甚至轉為憤怒；對和平統一的前景，已經從期望轉為失望？就格外令人關注。劉結一未選上20大中央委員，是不滿意現在的對台工作？口頭報告不提「兩岸關係和平發展」與「九二共識」，是準備放棄這既定政策？既然台灣不喜歡讓利，就不必再讓利；不喜歡兩岸關係和平發展，那就讓兩岸直接競爭與對抗吧。如果習近平失去耐性，對台態度由鴿轉鷹的可能性將不排除。

不過，既然20大工作報告仍然說了「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，這一屆就轉硬直接「武統」的可能性不高，但下一屆就很難說。這意味著台灣還有5年時間來改善情勢，不能等到對台政策正式轉硬，那將很難挽回。

對於中共「武統」，雖然台灣部分人士喜歡談「嚇阻」，但嚇阻的前提是要有足夠實力，沒有足夠實力談嚇阻，其實只是賭對方不願或不想，而不是不敢或不能動武。夠資格談嚇阻中共對台動武的，只有實力還略勝中國一籌的美國。但美國已提出「戴維森窗口」，意味著美國也對中國軍事實力的快速增長而憂心。這並不是說台灣武備不重要，但用兵的考慮從來就是最後手段，上策是伐謀、伐交；政策如何確保和平，才是重點。

COVID-19疫情使兩岸互動停滯兩年；疫情過後，恢復互動並改善兩岸關係應成為政府施政重點。如果繼續僵化處理，逢中必反，只強調「不承諾放棄使用武力」是霸凌台灣，卻無視習近平「兩岸關係和平發展」所表現的善意；那麼布林肯現在看來有些誇張的說法，未來就有可能成為「自我實現的預言」。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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