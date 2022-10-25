獨立自主的國家都有自己的政府，政府是由人民委任，代為管理國家的機構，政府服務的對像是人民，政府稅收是為實現人民福祉而使用的；人民對政府的基本要求是安居樂業、幸福生活。治理國家的機構，應有專責單位與時俱進、研究、設計，才能適時調整政府組織以符合人民需求。民間企業當公司略具規模就會設立專責的總管理室，負責監理公司所有規章、制度、作業表單及流程圖、組織精進與改組作業；總管理室直屬董事長或總經理，工作人員在管理、組織、系統等均具有學理與實務經驗，能為公司設計權責對等的組織，並且組織調整後，公司就能馬上接軌營運。

自1984年俞國華擔任行政院長時，已啟動「行政院組織再造方案」，著手行政院組織調整，迄今已逾30餘年，但為何幾次再造方案幾乎都行不通？此不得不令人懷疑現有政府組織中，沒有專責團隊負責政府組織研究及調整設計作業單位，每次行政院組織再造，工作人員都是臨時召集組成的應急團隊？組織設計，周延互斥、權責對等是其前提，同時要展現組織目的、權責、業務項目、人員的職能與員額、組織架構圖表、預算與編列、相關規章、制度、作業表單及流程圖等；這些工作若對行政院各部會局處業務不了解，對國家人民沒有使命感者是無法規劃設計的。

2022年8月27日數位發展部（簡稱數位部）正式成立，要將各部會執掌中重要的數位議題，積極主導推動其發展成產業，規劃中數發部員額有600人、年度預算規模211億元；此是否是要將各部會已監管產業，其有關數位發展部份要分開由數位部執行？例如虛擬貨幣，金融產業的監管與法規制訂由金管會、央行負責，而虛擬貨幣的數位發展產業則由數位部負責？這樣是否可行？法規制訂、監管、產業發展是三位一體，密不可分；目前各部會已配合數位部，將數位資訊部門併入數位部，例如中小企業處已規劃為中小企業署，會將其「知識資訊組」移到數位部，該組所有工作將由數位部執行，數位部可以承接嗎？育成及輔導中小企業成長茁壯是世界各國政府最重要的工作，因為生生不息的新創中小企業，將是未來高科技新興產業的重要基礎。

依2021年《中小企業白皮書》所示，2020年台灣中小企業家數為154.88萬家，占全體企業98.93％；中小企業就業人數達931.1萬人，占全國總就業人數的80.94％；中小企業銷售額為23.56兆元，占全部企業銷售額53.99％，其中，內銷額占全部企業銷售額的62.50％，外銷占比出口額26.28％，可知中小企業不僅是穩定國家經濟的中流砥柱，更是創造就業的重要基石。

依《中小企業發展條例》第三條、經濟部是中小企業發展的中央主管機關，負責協助中小企業改善經營環境、推動相互合作、輔導其自立成長，以促進中小企業之健全發展；推動業務若涉及非經濟部主管，則由經濟部會同目的事業主管機關辦理；經濟部下設中小企業處負責此任務。

2020年中央總預算21,022億元，其中經濟發展2,524億元，而當年中央政府各級機關用於輔導中小企業之各項經費總計約271.44 億元，其中經濟部的經費241.85 億元，其他部會29.59億元。經濟部經費：技術處95.41 億元、中小企業處57.19 億元(處預算經費+中小企業發展基金+地方產業基金)、工業局49.74 億元、貿易局33.38億元、商業司6.14億元。中央輔導中小企業的271.44 億元占中央總預算1.3％，占經濟發展預算10.75％。

綜上所述，中小企業處服務對象占全體企業98.93％，占全國總就業人數80.94％，但2022年員額只有約115名、48.63億元預算，而新成立的數位發展部2023年有600員額、211億元預算？這樣的組織設計權責是否對等？政府是否有組織設計的研究規劃單位？若有為何會有如此結果？請執政者能正視此問題，及早設立並完備如民間企業專責的總管理室，才有能力負責監理政府所有規章、制度、作業表單及流程圖、組織精進與組改作業。