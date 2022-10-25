前幾天在報紙頭版上看到一則新聞「國防部長邱國正宣布不再購買特斯拉汽車」，台灣居然有高官出來對美國貨喊「不」，筆者當然要為他點讚叫「好」！但發現他所購買的數量只有區區7輛之後，要在「好」之後再加上一個字「好笑」！邱部長你知道特斯拉年銷售量多少嗎？他們會在乎你不買他的7輛車嗎？在他九條牛的身上扯下一根牛毛，便義正嚴詞説要「抵制」他，會吸引到他來在乎你嗎？

眾所周知，特斯拉的老闆馬斯克對政治十分熱衷，經常在媒體面前和川普、拜登、普丁等總統級領導人打口水戰。10月初，馬斯克接受金融時報訪問時表示，台海衝突不可避免，若發生衝突會導致世界GDP損失30%。馬斯克認為為防止衝突爆發，應該要把台灣變成「中國一個特別行政區」（和中國政府主張的一國兩制相同），引發爭議，台灣民進黨政府尤其不滿，邱部長選這個時機來「抵制」特斯拉，當然不是爲了「搞笑」而是要為民進黨政府出一口鳥氣⋯。也是10月初，馬斯克對於俄烏核武危機發表了他的「馬三條」：1.克里米亞正式歸屬俄羅斯。2.俄羅斯新接管的烏東四個州在聯合國監督下重新公投其政權的歸屬。3.烏克蘭永久保持中立。

「馬三條」立刻引起烏克蘭駐德大使梅克尼爾的抗議，他叫囂「馬斯克滾蛋，不會再有烏克蘭人買你的特斯拉破爛」！（和邱部長的搞笑異曲同工），這一次不同的是，馬斯克還真正聼到了梅大使的聲音，真的從烏克蘭滾蛋了（把星鏈衛星從烏克蘭斷鏈），引發全烏克蘭上下一片哀號哭泣⋯；（星鏈衛星曾幫助烏克蘭全境的網絡運作，還幫助烏克蘭擊沈俄羅斯旗艦和斬首俄羅斯將領）。馬斯克忙裡偷閒，在推特上回了梅大使一句話「我是烏克蘭的粉絲但不是核戰爭的粉絲」，妙哉！

對於馬斯克的生平介紹大家一定知道很多，就此按下不表；在此只談談有關他的幾件趣事：小馬哥有點石為金的本事，11歲那年就編了一個電子遊戲軟體（Blastar)，賣給雜誌社，得到報酬五百美元（原因可能是南非那個窮地方賣不出好價錢，也可能是大人欺負小孩被殺價）；24歲時，他的網路軟體公司ZIP2，賣了近4億；29歲時，他的線上付款系統公司PAY Pal 賣了15億，他都是見好就收；現在除了TESLA、SPACE X、TWITTER之外，他還擁有許多自創品牌的公司。他手下有一大批想跟他一起發財的財迷，他說比特幣（bitcoin）好棒棒，比特幣就好像鯉魚跳龍門一樣，從2萬多一下子就漲到5萬多，有一天他忽然説了一句「老子不玩了」，比特幣立即被打回原形；他玩狗狗幣（dogecoin）也是如此這般，在小馬哥「養，套，殺」的魔法之下，不知道有多少人沾了他的光，更不知道有多少人倒了他的楣？

小馬哥在2004年投資630萬元入股特斯拉，並成為公司的CEO，2008年開始向客戶交車，2010年上市；許多行家都不看好其未來，有好幾次被玩家們做空，幾乎到了破產邊緣；2018年，小馬哥忽然有了「此處不留人，自有留人處」的領悟，進而認識到「西方不亮東方亮」的大勢所趨，於是替自己取了一個中文名字「馬誼郎」（誼郎者 ELON也），到中國註冊公司，並得到上海各級政府的大力支持，取得貸款，土地，稅率種種優惠方案，於是特斯拉的超級工廠成立了，現在它的年銷售量達到百萬輛，股價在4年間暴漲了十幾倍，小馬哥在2021年，成為了世界首富。

小馬哥能有今天，對中國當然心存感激，不斷在他的社交平台上對於中國人民的勤奮，中國政府的效率讚不絶口；在美國各類智庫演講時，他都強調中國的實力不容小覷；在過去幾年西方媒體瘋狂炒作新疆人權問題時，他故意在烏魯木齊開了一家很大的特斯拉展售中心，表示他對中國的支持；如今他在台海局勢中提出與中國政府「一國兩制」相同的主張，我們當然不奇怪了。

小馬哥不但多「金」，「精」也不遑多讓，他有幾個前妻之外，與明星名模的各種緋聞也不絕於耳，最奇葩是最近的一次，某天晚上他到Google 老闆布林（Brin)家中做客，他居然「偷吃」了他的老婆，布林被戴「綠帽」後立即把老婆休掉，小馬哥知道「代誌大條」，下跪請求布林原諒，布林當然沒有答應。世界首富馬斯克和世界第九富翁布林閙出這種醜聞，真的「此事只有美國有」，Only in America，哈哈！

值得一提的是，馬斯克的母親梅伊（Maye Musk），15歲那年已經是小有名氣的模特兒，20歲那年贏得南非選美皇后，不久之後，和他的大學同學（小馬哥爸爸）結婚，沒有想到的是，老馬斯克竟然是一個家暴慣犯，動不動就對梅伊拳打腳踢，忍無可忍之下提出離婚訴訟，沒想到南非那個鳥不生蛋的地方連離婚法律都沒有，她只好帶著兩兒一女逃回加拿大老家，獨自扶養3個孩子長大；曾經在最苦的時候打過5份工，兒女從她身上都學到了「勤工儉學」的好志向，日後個個都成了一方諸侯，身價都從億萬起跳。梅伊在困苦生活中，還沒放棄學習，在爭分奪秒的時間裡，居然能夠抽出時間取得營養碩士學位，取得營養師認證執照。現在的梅伊雖然年過7旬，但她年輕時候選美皇后的身材，氣質和美貌在她身上依舊隱然可現，為了重溫舊夢而做出重操舊業的決定，再次投入模特兒行業，在全球首富的加持下，梅伊終於登上了超級模特兒排行榜。恭喜梅伊，祝福梅伊！

對於馬斯克的評語，筆者只能用四個字「曠世奇才」來形容他，他生性好動，年輕時經常在一些電影和戲劇中客串過癮，我們不能排除他日後收購迪士尼等大型娛樂公司的可能性；他現在已經擁有Twitter ，佔到了他日後「打嘴炮」的戰略高地；他熱衷政治，不能排除日後參政甚至組黨的可能性（可惜他沒有參選總統的資格），如果有朝一日他真的組黨，筆者鐵定會加入為其黨員，因為環顧全美，在混沌朦朧的政治氛圍中，唯一能看清世界現實，有能力解決中美矛盾問題的人物，可能只有馬斯克一人而已矣⋯⋯。

（作者為中美論譠社理事）

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