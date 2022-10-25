民主是個好東西，無論資本主義還是社會主義，都標榜民主是普世價值，民主符合人性，的確，民主並非專屬任何特定國家或地區，大家都可以暢談民主，並反省當代民主落實。

日前第11屆「世界民主運動」全球大會於10月25日至27日在台北登場，來自70國、約300名民主倡議者、政策制定者和學者專家齊聚在台北，討論如何應對威權主義挑戰，倡導民主團結。「世界民主運動」全球大會由美國國家民主基金會和台灣民主基金會共同主辦，民主國際會議的旨意是促進民主人士合作的全球網路，值得肯定與鼓勵，但不宜有過多針對性語言，避免成為歐美對不同制度及特定國家的批鬥大會，以模糊民主本質性的探討。

首先，世界民主大會所帶給我們的應當是民主實踐的反思，無論俄烏衝突、中美衝突、南北韓對抗，甚至是兩岸間，民主的實踐都是反霸權，反以不正當方式對待少數人，民主必須面對多數暴力的問題，蔡政府不妨想想，執政多年下究竟帶給台灣多少民主的落實，光空談民主沒用，重點在於民主的實踐，民進黨讓台灣民主濫用誤用及空泛化，此次民主大會正可以提供我們反思的機會。

其次，民主的探討因為其聖潔性，並非刻意挑起兩岸矛盾與衝突，台灣常說民主是台灣迄今區別大陸的標準，也是台灣對抗大陸的籌碼，台灣舉辦民主大會，絕非 刻意突顯國際化，也非趁機強打美台民主同盟及藉機突顯台灣問題國際化。這一點蔡政府應說清楚講明白。

再者，台灣過去確實曾為民主發展創造典範，但今日的民進黨除落實十八歲公民權外，其他卻往往反民主及自由而行，為了奪取與保有政治權力與選票利益，不惜踐踏民主政治的基本原則，削弱民主功能，弱化支撐民主的社會基礎。在台灣舉辦世界民主會議，與其說是要激勵世界其他追求民主的國家，從台灣的民主發展經驗中找尋經驗，倒不如說是提供世界各國戒慎之負面教訓，台灣民主正往衰退的方向前進。

總之，舉辦民主大會有反省多於吹捧的意味，民進黨近年來所展現出的各種反民主亂象，絕非是捍衛民主體制，而是權力的濫用、誤用與快速腐化。民進黨挾帶國會優勢，特別是促轉會，不斷挑戰民主價值與道德底線，作為打擊政敵的組織，而蔡政府防疫的黑箱化、威權化，對在野勢力與公民社會特別是慈濟的抹黑，史台灣民主的全面倒退。

試想，當「數位中介服務法」試圖強渡關山，濫用《社會秩序維護法》箝制言論自由，製造寒蟬效應；當蔡政府剩下網軍與名嘴，所有的專業性都蕩然無存，期盼民主大會帶來的是更深刻的反省，謙卑學習真正的民主。（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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