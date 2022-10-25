近日媒體揭露，我國安局長陳明通先前曾說「蔡英文總統任內兩岸不會打仗」，但近日在立法院稱，2023年中共可能對台「以戰逼談」。稍早，美國國務卿布林肯認為北京不再接受過去以正面方式建立的現狀，決心在更快時間加速統一，且可能不擇手段，包括透過脅迫、施壓甚至在必要時動武等。另美國海軍軍令部吉爾代上將則警告，美軍必須最快在今年底前，為中共可能在2024年前犯台作好應變準備。更早美國中央情報局局長伯恩斯披露，習近平已指示解放軍在2027年以前做好武力犯台的準備。以上，掀起兩岸應避戰或引戰的輿論爭議，台海危機引發國際關注。

然上述人等不斷地向國人放話，中共今年、明年、…2027年等時間，可能會武力犯台。那然後呢？我方怎麼處置與因應呢？就沒下文。甚至連延長役男服役、抑或是否要學習以色列，將女性納入徵兵的問題，幾年下來只有「抗中保台」論調，然後就沒有實際作為的展現。再者，前述中共甚麼時候可能「武力犯台」言論，筆者從年輕當兵時聽到現在。老百姓心想你們這群高官不累嗎？想必已經是麻木了。聲言中共將在這幾年內「武統台灣」，不知立論基礎為何？中共講統一台灣，已經很久了，他們真的是急迫嗎？也沒有。反而，我們看到其基礎建設等，每每超越台澎金馬。

有人認為陳明通局長揭露的時機，正是協助執政黨在台澎金馬等地區於11月26日，即將進行第三次九合一地方選舉前夕，大賣「抗中保台」芒果乾，其實不然。

回顧各國軍方每年均會操作向國會爭取提高國防預算的常用手法，以大肆讚揚對手的軍事力量突然提升，故軍方需要更多的經費採購更多防禦武器以為因應。這方面，讀者可以從近年美、日國防部向國會爭取國防預算逐年增加時，將中共列為頭號威脅國家為例。而陳明通局長回應的時機，就是在我立法院外交及國防委員會，審查明（2023）年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分時透露。對此，個人並不感到意外。

再者針對外國各方預測中共對台動武時間，許多研究中國大陸與解放軍的外國學者，都是用自己的角度以及思維去分析對岸。常常陷在自我陶醉與喜悅，忽視對於他國的歷史與民族性，並未從實際面來冷靜處理雙方的因果關係，只重視自己的利益、並且將自己放大成為受害者或被動方、甚至國際上各國都在關注這某件事情。這如同台灣有些人士，認為台灣是中共最大的問題，中共沒有解決台灣問題，所有的事情都不能各自獨立進行、世界都繞著台灣在運行。甚至習近平為了要長期執政，必須首先要解決台灣，使兩岸及早統一，使能壓制國內反對聲浪的謬論。但真的是如此嗎？

隨著，中國大陸政、心、軍、經、科技、文化、教育、航天科技等等逐漸在國際地位躍升，以及中共自鄧小平後、經江澤民、胡錦濤，至現在習近平任國家主席，在2017年10月中共「十九大」以《決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》為目標，至本次中共「二十大」，其無時無刻不期望中國在本世紀中葉年達到社會主義現代化強國。試問，美台不主動去挑戰中國大陸的紅線，台灣會是中共主要追求的目標嗎？並且如各方所說的，從今年到2027年，輪流讓中共每年對台動武一下。

從1995年6月7日至12日前李登輝總統，在美國柯林頓政府允許下，李前總統以私人名義訪問母校康乃爾大學，公開發表「民之所欲，常在我心」演說。此舉觸及中共政治紅線，引發後續「九五、九六台海危機」，解放軍在台灣東北與西南處試射短程彈道飛彈。台海瞬間火藥味升高，美軍分別派遣兩艘航母抵近台灣嚇阻中共武力犯台。引發當時主政的江澤民曾說「中國人不打中國人」、「兩岸開戰，要死，死軍人」，這些話令人印象深刻。探究如果哪天，當台灣人全部自認與中國大陸分離、台灣人不等於中國人時，那不就等於兩岸如果開戰，解放軍對台灣就無須手下留情。

對照時至今日，中共為行對台統戰、以和促統，則宣稱解放軍在台灣周邊海空域進行演訓，則是針對「台獨」，非針對廣大台灣民眾。這些類似論述，雖也在中共「二十大」的會議中闡明。

近日解放軍機艦在飛越海峽中線、在台灣周邊海域活動數量，雖明顯有稍加減少。但美國眾議院議長裴洛西訪台事件，美國已經嚴重踩到中共「一中原則」等最終的底線，中共更加擔心「美台勾連」使得台灣離中國愈來愈遠。故在「打大壓小」的方式上，解放軍海空兵力不會完全撤回共軍8月初圍台軍演前：兩岸再怎麼不對口，大陸至少還尊重台灣海峽還有一條無形的中線。

這也是許多專家學者皆稱，馬英九前總統執政時期，兩岸協商在「九二共識」下，大陸當局也睜一隻眼閉一隻眼，讓馬政府「一中原則，各自表述」。不只行外交休兵、軍事的對峙也沒有像現在政府高層與美日等軍事同盟那麼張揚。令人矛盾與疑惑的是，此次共軍圍台軍演，反而台澎金馬的民眾看似也不怎麼緊張，反而是政府讓民眾笑稱龜縮了。

記得好幾年前，民進黨有某位立委戲稱，兩岸的問題是國、共雙方的事！真是如此嗎？這所謂上世紀中國內戰，在21世紀的今天，已經由「國共內戰」，轉為「民共內戰」。民進黨可能以為只要聲稱「中華民國台灣」已經獨立自主於國際上，但美、日為首的強國，怎麼沒有與台灣建交呢？共軍圍台時，美國航母戰鬥群怎麼不敢像「導彈危機」時抵近台灣呢？

似乎在民進黨高層的心裡，認為只要不跟共產黨對話，就可以永遠迴避。但別忘了，世界是繞著中國轉，不是繞著台灣轉。中國大陸在全球經貿的影響力，已經在「中美貿易戰」檢證過。且其海外的外交與經濟實力，仍持續擴大夥伴圈的數量。難道，民進黨檯面上的這些政要，連與共產黨面對面坐下來吵架的機會或能力都放棄了嗎？如果不認國共之間的「九二共識」的話，是否民進黨的智者，能夠提出更好的論述，還是只有「抗中保台」繼續喊下去，就是愛台灣。但是，實際上沒有一套完整的應變計畫，立即呈現左支右絀，只能先選舉再說吧。

如果下次美日台等高層要是不信邪，就鋌而走險試試，別發生屆時觸及中共底線事件，引發政治外交上的誤解，並直接導致軍事上的擦槍走火，拖著百姓下水。自己說好聽，在百姓背後指揮作戰，請自己身先士卒，與國軍及百姓一起站在第一線應戰，這樣才能信服於百姓、甚至年輕人。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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