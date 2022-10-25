聯電前董事長曹興誠提出意見，認為台灣對中共不該避戰，只應努力備戰，並且要放棄「一中」；筆者以為，曹興誠等於是在為武統服務。

曹興誠立論「兩岸終將一戰」，口吻頗似對岸憤青。矛盾在如果中共這麼想打台灣，俄烏戰爭是最好的時間點，畢竟不論從軍事或經濟，國際社會都不會想要同時將中國大陸與俄羅斯當作敵人。

因此，北京沒有趁著俄烏戰爭混水摸魚，就證明心裡是不願意發動戰爭的。易位思考，中共固然追求統一，但也不是視為當務之急，內部需要操心的事太多了；那麼台灣何必給對岸製造「加速統一」的誘因？

但假設，中共內心的確如曹興誠所言，認定和統無望，準備以武統快刀斬亂麻，對內部也需要一個好藉口；這樣的藉口在曹興誠論述中俯拾即是，曹等於是武統最好的服務員，讓北京不用擔心師出無名。

結論是，不管中共是想和統或武統，曹興誠的主張都是錯誤的。避戰與備戰本不衝突，曹興誠卻是像小孩子一樣，偏要做個選擇，給自己找麻煩。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※