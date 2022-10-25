自今年8月初美國眾議院議長裴洛西旋風來台訪問，招致共軍圍台軍演後，共軍機艦在台灣周邊海空域的演練，甚至不斷跨越過去大陸和台灣雙方所默認的海峽中線，已經成為一種新常態。其後有關台海安全、共軍何時會入侵台灣、我國軍是否有能力對抗，及美軍是否會派兵來台，均已成為國際關注的議題及焦點。

對於台海不斷升溫的緊張情勢，最為關注及憂心其未來發展的，應該就是擔負保國衛民的國軍弟兄。日昨國防部長邱國正在立院接受質詢時喊出「國軍為中華民國而戰，不為美國而戰」，同時強調中共20大後，「新任中央軍委年輕化…，看得出來有所準備，未來對台政策會更強硬」；簡言之，「當前兩岸軍事情勢，非常嚴峻，稍微處理不慎，事態嚴重。」

邱部長去年10月曾指出，「目前是我當軍人40多年以來，台海危機最為嚴峻的時刻」；同時在回應立委「中共武力犯台我們能撐多久」問題時，發出「你想打多久，我陪你打多久」的豪語。如今他卻指出，「軍人都是避免戰爭，不是好戰分子；軍隊要保衛國家，但軍人不會挑釁，國軍就是為中華民國而戰。」邱部長的答詢，可以看出他極大的憂心，也深感責任重大。

對於邱部長「中華民國」的用詞，以及強調軍人必須「避戰」的職責，與蔡總統和民進黨政府少數官員的「中華民國台灣」不倫不類稱呼，以及某些喊打喊殺義和團式的「抗中保台」愚民，顯然是義正詞嚴、涇渭分明。吾人欣慰邱部長雖然在綠營為官，但並未隨著蔡政府起舞，這正是國軍弟兄的表率。

認識邱部長的陸軍官校65年班同期同學，有許多人不滿他接受蔡總統的任命，出任國防部長，因為不值得每日膽戰心驚的為不尊崇先總統蔣公，及不認同中華民國的民進黨賣命。據了解，邱國正在擔任國安局長期間，就是「以局為家」，每周一清晨總是帶著太太準備好的6套換洗內衣褲上班，即使出任國防部長後亦同。

雖然許多軍校畢業的退伍軍人對邱國正不諒解，甚至斷絕與他來往，但我們已了解邱乃是懷著一份軍人的使命感，及尊崇國父、蔣公、經國先生，與愛中華民國的心。曾經有綠委要求國軍「移除在軍營中的蔣公銅像」，但屢次被邱國正嚴詞拒絕。同為空軍官校畢業的退輔會主委馮世寬，也曾經在立法院多次強調，「只要我在任一天，所有在榮民之家的蔣公銅像就不准移除」。

在此，我們要為邱部長「為誰而戰、為何而戰」的正確與明智認知喝采。雖然「軍人的志業在戰場」，惟最為憂心戰爭爆發的也是軍人。希望邱部長的苦心與憂心不致白費，光說不練的民進黨好戰分子也能夢醒。如此才是中華民國之福，也不會成為中華民族的罪人！（作者為大學英文講師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※