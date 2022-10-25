報載民進黨立委群起圍攻蔣萬安，指蔣默記並揭露疫苗採購合約內容的做法是「違法揭露，斷章取義」。何以綠營立委毫不避諱「公器黨用」的疑慮，利用立院委員會質詢的公共平台，大玩「圍蔣救陳」的搶救時中大兵的戲碼？原因無他，必然是陳時中選情告急矣！

立委蔣萬安自參選北市長以來，不改一派溫和理性的作風，被不少藍營支持者認為「不夠硬」，甚至憂心不利選舉結果。然而顯然是過慮了，

此番被綠營眾人圍剿，蔣顯然是忍無可忍，才會反常的在第一時間選擇回擊，反指民進黨立委「既不是法官也不是紀律委員會，憑什麼未審先判，在提案上直接說我違法？」

蔣的說法其來有自，綠營透過立院提案的手段，大書「違法抄錄」四字，顯然是想偷換概念，趁機指涉蔣做法有違道德，虛構違法事實。再挾綠營在立院的多數暴力，強行通過提案，企圖營造蔣萬安違法的既成事實。如此大辣辣的政治操作，利用立法多數強迫輿論「指鹿為馬」的無賴行徑，已讓台灣民主蒙塵。

有關過去幾年時間，政府在採購疫苗一事的各種荒腔走板表現，民怨之憤慨，早已不缺蔣萬安補上一腳。端看綠營立委濫用「立法權」公器來打壓在野、為選舉造勢，不僅讓立法權淪為行政權的陪襯，更是自毀武功讓立法權與司法權俱作執政爪牙。

更遑論綠營立委對同黨執政同志長期濫用「行政權」，將各種約束行政權的法律當成是其可任意設計修改的統治工具，過程不聞不問甚至並作幫兇為黨張目。教育部替蔡總統論文封存30年，衛福部替疫苗採購價封存30年，執政黨在疫情期間藉打假消息無限擴大《社維法》適用範圍，無一不是行政濫權幾至違法境地，綠營立委在質疑蔣「違法」時，何不也抱以相同態度檢視同黨同志的執政劣跡？

民進黨立委圍剿蔣萬安之舉，不僅不會得到民意引援，更將加深人民怨念的反撲力道，對陳時中的選情無異是提油救火，越幫越忙！

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