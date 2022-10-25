第11屆「世界民主運動」全球大會（The 11th Global Assembly of the World Movement for Democracy）在台北登場。（楊孟立攝）

今天是台灣光復節。

是中國歷盡艱難苦難，抗戰勝利，讓台灣擺脫日本殖民地身分，重回中國國土的重要日子。可是，今天，蔡英文盛大舉行的，卻是一個怪異組織的活動。因為，台美一起搞的「世界民主運動大會」來了。

美國民主基金會跟台灣民主基金會，一起辦了所謂的「世界民主運動大會」。這本質上就很搞笑。美國民主基金會（NED），是美國政府組織。美國政府資金，卻掛著民間組織NGO的招牌。縱橫全球，在各國搞顏色革命，顛覆政權，所向披靡。

台灣民主基金會，則是NED的台灣山寨版。也是政府資金，民間NGO的小白兔模樣。被用來支持台獨、港獨、各種反中活動。

選擇這個時間點，當然是為了要在選舉前，幫民進黨拉一波「抗中保台」的選票。但，當然不只是為了選舉而已。25日是台灣光復節。也就直接輾壓了，這個代表中國民族意識的節日。

全球輿論戰，才是這波「打著民主反民主」的大戲主軸。因為，「民主」等於「美國」呀！所以，只有美國認證的民主，才是民主。民主也就等於美國。所以，世界民主大會，其實是世界「美國利益大會」。這是美國用民主做招牌，聯絡各國的組織活動。因為總秘書處，根本就是NED在華盛頓的辦公室。

俄烏戰爭的爆發，NED「功不可沒」。NED公開說過，早在烏克蘭脫離蘇聯之前，NED就開始在烏克蘭布置籌畫，跟烏克蘭超過100多個「公民組織」合作。接著在2014年，爆發烏克蘭革命。打著「民主」招牌，推翻了親俄的，民選的亞努科維奇政權。從此烏克蘭的「民主」，用法西斯的血腥鎮壓，一步步殲滅了烏克蘭境內的親俄力量。

用民主招牌扶持親美勢力，是個套餐。用民主招牌，捍衛美國利益，才是本質。

所以，這次說，「為了維護台灣民主，所以要抵禦中國霸凌侵略！」10月24日，美國國家民主基金會會長沃拉克率團，浩浩蕩蕩地來了。

蔡英文說「民主國家要團結一致」，要結盟反對威權。蔡英文還說，台灣要跟NED學習，進一步強化「全民動員防衛」。「全民動員防衛」是什麼意思？曹興誠支持的「黑熊部隊」，跟美國《台灣政策法》裡，加強台灣民間防衛的路數。都是同一件事。情報、認知作戰、洗腦、動員。

NED驕傲地說「從立陶宛到烏克蘭，從阿富汗到香港，台灣更展現出全球的民主團結」。是的，台灣是美國全球布局的橋頭堡。NED就說了，台灣在烏克蘭，「功不可沒」。之前，游錫堃直接說，NED幫助過香港事件跟香港NGO。這樣，清楚他們在幹嘛了嗎?

NED在1983年成立，目的是推動「美國以外地區的民主」，由美國國會撥款，總部就在美國華盛頓。根據的是「民主計畫」。

NED要幹嘛？除了要促進「民主多元主義文化價值」以外，開宗明義就說了，要幫助喝美國奶水的團體的發展。

更明白說了，他們的作為，是為了「符合美國利益」。在各個地區，各個國家，打入社會各方面，不是促進他人利益，而是要促進美國利益。懂不？所以要在當地成立NGO，鼓吹美國利益，建立符合美國利益的各種標準。要打入教育、媒體，鼓吹美式價值。然後訓練如何用「民主」作幌子，做顛覆。

NED在台灣、香港，都把選定的帶頭人，送到加拿大訓練。還散發教戰手冊。裡面鉅細靡遺的訓練，教他們在製造暴亂，如何對付警察，如何座城市游擊戰。其實就是訓練武裝分子的手冊。

NED還要「促進民主多元主義文化價值」，又是怎麼回事呢？來了。什麼是民主？符合美國利益的，才是民主。符合美國利益的，就是「多元」。以台灣來說，當然只有「反中台獨」，才是民主。

台灣現在的一片綠化，NED「功不可沒」。但台獨只是起點跟平台。2014年太陽花反服貿的台獨，大舉成功。NED除了單獨在香港培養了各種NGO。然後讓台獨代訓香港的港獨運動。台獨就跟港獨徹底結合了。

記得嗎？太陽花大將林飛帆到香港訓練港獨，到美國受表揚，到英國求學，回台灣作民進黨副秘書長。港獨大將，加拿大公民的何韻詩，跑到台灣，非法上街大遊行。

你以為就這樣？NED從2004年到現在，就在搞疆獨。搞疆獨，目標當然鎖定要利用維吾爾。所以美國弄了「世界維吾爾人代表大會」維吾爾人權項目、維吾爾運動、維吾爾轉型正義項目等等。劇透一下，過去也搞過推動台獨的「世界台灣人大會」，簡稱「世台會」。總部也是設在美國的華盛頓。一樣的配方。

「轉型正義」這個詞，多年來也是鋪天蓋地在台灣搞！現在，「轉型正義」這個詞，一步步擴散各地。用「轉型正義」+「多元」+「民主」，文的武的，各種挑釁分化與暴力。拿民主做招牌，幹什麼都行。

NED在全球打民主招牌，推翻別人的民主，好維護美國利益。美國國內的民主，跟台灣的民主，卻正嚴重退散。如今這個大拜拜，在台灣，花台灣大把銀子，要促進美國利益。來也。（作者為作家）

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