前幾天在立法院財政委員會就前瞻特別預算質詢主計長朱澤民，我不過是問他預算歲入和歲出差額是否嚴格控管？有無遵守財政紀律？沒想到他竟然動怒拍桌！

姑且不論中華民國憲法及立法院職權行使法均明定行政官員有備詢的義務，在民主國家內，國會議員是代表人民向官員提出質詢，也因此立委代表的可不是個人，而是民意！官員對立委質詢的不滿與拍桌，不正是對民眾的不滿嗎？有哪一個民主國家的官員對民意代表拍桌怒吼的？恐怕祗有台灣吧！如今，綠營官員竟然這麼囂張、仗著國會過半，不准民意提問？官員說什麼，民眾就必須買單？

只是，越看政府預算，不管年度預算或特別預算，就越發現綠色官員花錢如流水！根本不在乎人民的死活？也沒把人民辛苦的納稅錢用在刀口上！

首先，《財政紀律法》第1條明文規定，預算須維持適度規模、須嚴格控制預算歲入歲出短差及公共債務餘額，以健全財政，落實財政紀律。但是看看112年度總預算，「歲入」編列2兆5565億元，較上年度約增12.8%；「歲出」卻編列2兆7191億元，成長幅度高達20.8%。試問，這符合財政紀律嗎？提個問題請官員釐清，竟然腦羞成怒、拍桌怒吼，還睜眼說瞎話表示財政健全？

更別提基礎建設的特別預算裡，居然還編了2億多的大內宣經費！整個前瞻的案子已經執行6年了，現在要邁入第4期，成果不論好壞，全民都看得到，還有編列巨額大內宣費用的必要嗎？大內宣究竟算那門子的「基礎建設」呢？

何況，2億多的錢相當於200萬個便當，台灣低收入人口約30萬，這筆錢等於可保全國低收入朋友六頓溫飽。現在低收入戶連溫飽都難，政府居然還要把錢花在大內宣上，到底有什麼必要性？是因為今明兩年要選舉嗎？

更別提特別預算廣開巧門，嚴重破壞了財政紀律與審議的嚴謹性。以前瞻基礎建設計畫第4期特別預算為例，還將許多各部會常態之工作計畫納入，還有部分項目期程要到114年至122年，更有「經常性支出」占比高達2成以上等亂象。凡此種種均足以證明綠營政府根本沒把百姓辛苦的納稅錢當一回事，也沒把錢花在刀口上！

說穿了，作為政府的大掌櫃，主計長與主計總處的表現實在令人失望，並呈現了三大弊病：數字管理失當、報喜不報憂、敗壞財政紀律。也導致政府鋪張浪費、施政毫無章法。居然還想利用拍桌怒吼來混淆民眾視聽，並掩飾政府財政堪慮的諸多弊病！

尤其最難接受的，就是政府對於通膨與物價的衝擊完全無感，包括我在內的多位學者，早在一年前就不厭其煩地提醒政府須預做準備。但就是主計長咬死不認會有通膨，結果這一年來，通膨問題越來越嚴重，人民叫苦連天，痛苦指數越飆越高。前天，主計長終於鬆口說，這波通膨壓力或可望趨緩，但漲起來的物價也回不去了！這不正是我們一年前提醒政府的嗎？

說穿了，原物料價格可能回降，但終端的消費者價格卻是回不去的！高高在上的官員應該不知道，現在早餐店加顆蛋就要15塊錢，這還是南部連鎖店的價格，台北有些地方還要加20塊！這都是政府未能提早警覺、及早因應帶來的後果！

又如我們再三提醒，關於公布薪資統計的數據一定要避免平均數帶來的扭曲與失真，盡可能要以中位數還原事實。但政府就是不聽，就是偏好拿平均薪資來大內宣，罔顧實質薪資已然下跌的事實。結果民眾一看，政府公布的上班族平均月薪居然隨隨便便就是6萬多，難怪有民眾會自嘲「對不起， 我拉低了平均！」不知道的還以為跟官員活在平行時空呢！

最近也有媒體炒作青年月領薪資可達4萬3千多元的利多消息。剛好數位部產業署辦活動，參與計畫的青年敘薪均資3萬7941元，數位部並稱較一般畢業生平均薪資還提升約5%，也就是剛就業青年薪資僅約3萬6千多元。形同數位部長唐鳳重重打臉主計長！請問，主計長還要繼續死鴨子嘴硬嗎？

（本文作者為立法委員、律師）