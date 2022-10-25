九合一選舉倒數約一個月，本應行政中立的政府部門，在這次選舉卻屢次公器私用，濫用行政資源，由中央部會幫著地方縣市長候選人攻擊在野黨對手，就算對方提出證據澄清，仍緊咬不放，當「迴力鏢」打到自己，就又立刻換一種標準，避重就輕，偏廢了政府部門的本來職責所在。

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期一直成為新聞輿論人物，柯文哲就感歎民進黨「全黨打一人」，從博士論文，到高中讀北一女涉嫌「特權入學」，再抓著高的發言，指責她學歷歧視，再來就是資策會的爭議事件，一樁接一樁，一波未平一波又起。

前面幾項爭議，多屬於見縫插針式的選舉政治攻防或烏賊戰，但資策會的事件，則明顯看出民進黨公器私用，違反行政中立，以中央行政資源來為自己黨的地方選舉輔選。

關於資策會，高虹安主要身陷兩項爭議，一是過去在資策會期間，被爆出違法兼職科智公司處長；二是把資策會的期刊內容，放進自己的博士論文。

資策會原本表示若無用於營利目的，則並無授權問題，後來大轉彎，改稱高虹安博士論文引用資策會研究論文高達8成，若高不處理就會走法律途徑。同時資策會也稱對高的兼職不知情，甚至破天荒的赴立法院委員會備詢表態。

此外，一段高虹安數年前代表科智企業上台演講介紹公司業務的影片，被網友找出，來源就是資策會的youtube頻道，這間接顯示資策會其實知情，當年還頒獎給高；至於高的博士論文有113頁，資策會的期刊報告只有6頁，就算全篇引用，也未達抄襲的標準。再說，抄襲與否，應該由高虹安母校辛辛那提決定，不是胡亂指責，但民進黨為了地方選舉，讓中央部會官員態度大轉彎，又赴立院表態，濫用國家機器打選戰。

無獨有偶，國民黨桃園市長候選人張善政，被對手民進黨候選人鄭運鵬指控，2007張善政在擔任宏碁高管執行農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」的案子，存在抄襲、侵權。

農委會主委陳吉仲同樣馬上化身為民進黨地方選舉助選員，表示將確認是否組成專案小組調查。

然而，該研究計畫是2007年農委會的標案，由宏碁得標，宏碁派副總張善政主持，代表的是這家公司，不是張個人。如果計畫存在弊端，首先該負責的，也應該是當時的農委會主委蘇嘉全。但陳吉仲沒有了解來龍去脈，就喊話要調查，企圖以此恫嚇對手，再次違反行政中立。

且當陳吉仲遭國民黨指控，過去擔任氣象局研究案計畫主持人的報告內容涉嫌抄襲，陳吉仲除了揚言提告外，則稱自己「又沒有要選舉」，批對手想轉移焦點。言下之意就是沒有選舉就不需要被檢視，但別忘了他領的薪水也是納稅人的錢。

還有個也差點成為公器私用的例子，是新北市長侯友宜的警大博士學歷爭議，對手林佳龍提出論文資料取得有爭議、畢業時間兜不攏、沒碩士論文怎麼就可攻讀博士等質疑，中間也一度出現警大聲明是否造假的羅生門。

之後是立委游毓蘭在臉書貼出警大發給其國會辦公室的回函，內容指出侯友宜博士班報考資格、休業年限及論文等「均符合當時規定」，才算化解爭議。警大說法轉了兩次彎，差一點也淪為民進黨的政治打手。

行政中立、黨政軍退出校園，都是民主社會重要的價值，但在此次選舉中，看到民進黨政府一次次濫用國家機器攻擊政敵，九月底民進黨中常會，蔡英文總統還拋出「為什麼教官要退出校園」的問題。自詡為民主進步的政黨，對民主價值的實踐，究竟是進步還是退步？（作者為資深媒體人）

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