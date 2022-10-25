對於平台甲板、電磁彈射的大型航母的威懾能力，中共賦予高度期望，認為它將在台海戰爭中對美軍的干預形成區域拒止／反介入的作用。圖為福建艦想像圖。（圖／微博）

記得去年美國參謀首長聯席會主席密利將軍，在參議院舉辦的聽證會上，曾明白指出：2027年中共當局就會具備武力統一台灣的能力。

從此這個「2027」的魔咒，就成為關心台灣前途與研究兩岸關係學者心中的一個迷思（Myth），不知究竟如何看待這樣大膽的預測。其實，凡事都必需要從「意願」與「能力」兩個角度來看，才不會失之偏頗，誤解了客觀的事實。

密利將軍所說的話，是指大陸在2027年之後，就具備可以武力統一台灣的「能力」。但是這並不表示大陸具有武力統一台灣的「意願」。因為迄今為止，雖然許多台灣人民已不認為自己也是中國人與中華民族的客觀事實，但是絕大多數大陸人民卻仍然視台灣人是中國人與中華民族的一分子。以致在「中國人不打中國人」的前提下，大陸當局是沒有「意願」用武力來完成兩岸的統一，「和平統一」依然是大陸對台工作與政策導向的主流思維與價值，應是不爭的事實。證諸習近平在中共二十大開會典禮講話的內容主軸，仍然並未偏離「和平統一」的道路，就可看出這樣的走向。

對於大陸是否有「能力」完成兩岸統一的問題，應該講從2000年以後，兩岸的軍事實力就已經發生了嚴重的失衡。大陸快速的在新世紀之初，就發展了各軍種邁向現代化的建設新武器推陳出新，軍事打擊能力也以驚人的速度成長。記得在2001年5月，民進黨第一次執政時期，筆者曾經在北京有關部門負責人的安排下，與國防大學一位解放軍的將軍見面，談到兩岸關係時，他當時就曾明白的說：「大陸絕對不會以武力完成兩岸的統一，因為不客氣的說，武力侵犯台灣與屠殺無異，我們所擁有的現代化武器與裝備，台灣早已不是對手，打台灣，是中國人殺中國人，我們絕對不會做如此親痛仇快的事。我們的目標是在美國，唯有打倒了美國，才能徹底解決台灣問題。所以，現在還不是時候，我們還需要相當時日的準備，在國家總體實力上，能夠超越了美國，就是兩岸能夠和平統一之時。」

這段話是21年前筆者親耳聽到，大陸軍事將領說的真心話。原來從那時起，大陸的目標就從來不是針對台灣，大陸瞄準的目標自始即是美國，只有具備能夠打敗美國的實力，才能使中國不再受制於美國霸權主義與冷戰思維的主導與宰割，真正成為一個獨立自主的大國。

如今美國參謀首長聯席會主席親口說出，2027年大陸已經具備武力完成統一台灣的能力，其實內含的真實意義，應是大陸已具備挑戰美國霸權主義的實力，也就證明2027年會是中美面臨決戰的關鍵時刻。因為既然大陸具備武力完成兩岸統一的能力，也就意味大陸在台海以致於在南海，都具有相當的「主場優勢」，美國要想「長臂管轄」的從萬里之外前來參戰或應戰，勢必會是緩不濟急，鞭長莫及。

尤其對於廣闊無垠的南海，一旦爆發衝突，大陸在南海填海造陸已完成軍事部署的南薰礁、赤瓜礁、華陽礁、東門礁、永曙礁、安達礁等6個島礁，已經成為攻擊殲滅美國經常在南海巡弋的航空母鑑戰鬥群的最佳墳場。美國若不知警惕，還自以為是的在南海執行所謂的「自由航行權」，殊不知突然之間一群超過十倍音速的極音速導彈臨空而降，打它個措手不及，連怎麼死的都不知道，這就是未來中美決戰的預想場景，目標不是台灣，而是美國！

所以，儘管大陸不斷的在台灣四周進行巡邏演習，事實上台灣是很安全的。大陸絕對不會在台灣沒有公然宣布獨立的情形下，發動武力統一台灣的戰爭。反而是已經日走下坡、國力日衰的美國，才是大陸未來開第一槍的對象，也應了「項莊舞劍，志在沛公」這句古諺，只是大陸當局絕對不能重蹈「婦人之仁」的覆轍，必須在萬無一失的充分準備下，一擊就能摧毀美國一個航空母艦戰鬥群，然後中美雙方必須嚴守不准以核戰報復的前提下，坐下來協商未來如何重劃世界兩強共治天下的勢力範圍，一個「新波茨坦公告」屆時將應運而生，一個新世紀、新世界、新時代即將誕生。

至於為何是在2027年？還有兩個潛在的因素，不可忽視。一個就是2027年適逢大陸解放軍建軍一百周年，在大陸近年積極推動的軍事改革與現代化的過程中，一再強調要建立一個「能打仗」、還要「能打勝仗」的軍隊，不難看出2027年會是解放軍脫胎換骨、展現能與美軍一爭高下氣勢的最佳時機，中國人的志氣與勇氣會在這個具有歷史意義的紀念年中，有超乎想像的表現，應不意外。

其次，2027年也是習近平第三任期即將結束的時刻，如何交出一個漂亮的成績單，在歷史上留名，會使得大陸當局產生時間的急迫感，也是不可忽視的重要因素。加上美國的軍事力量由於長時間沒有與時俱進的更新，2027年會是美國軍力面臨換代交替的尷尬脆弱時刻，美國軍方因此發出預警，自有其不便明言的苦衷，不可不察。

「當一個新帝國崛起時，另一個帝國就將沒落！」這是千古不變的原則，只是不知台灣人民準備好迎接這個屬於中國人的新世紀、新世界、新時代了嗎？還是仍然寧可自外於中國之外，甘於做美國、日本的霸權霸凌殖民統治下的次等國民為滿足呢？看來「台灣人的悲哀」悲劇似乎還沒有落幕，令人感到一種莫名的淒涼與傷痛！（作者為國立高雄科技大學前校長）

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