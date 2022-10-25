習近平在中共二十大繼去年十九屆五中全會後再度提出了「中國式現代化」的概念，並強調以中國式現代化推進中華民族的偉大復興，引發海內外高度關注及討論。本文擬就中國式現代化的一、含義；二、中共當局提出的背景與動機；三、對中國以及世界的可能影響略作解讀。

現代化，就字面了解，就是想要跟過去不一樣，但並非全部不一樣，而是好的保留，不好的加以改變、改善與改革。必須看到，西方的現代化早於中國，在長達數百年的時間中，透過文藝復興、宗教改革、人權宣言及工業革命等，持續不斷地去神權、去封建、去霸權，同時釋放生產力，將廣大人民從落後、愚昧、貧窮、受欺壓、受剝削中解放出來。總的結果，從目前西方的表現看來，有相當成就，也有不足缺失之處。

較之西方，中國晚了許多，且是在西方現代化強大了之後，欺壓中國，被迫做出的反應。清末推動的洋務運動、戊戌變法、百日維新、君主立憲，均難謂成功；1912年建立民國、1919年五四運動，開始認識民主與科學，走得步履蹣跚，期間內憂外患不絕。1949年新中國成立，對內反封建、反土豪劣紳、反官僚資本；對外反殖、反地、反霸，取得相當成果，但可惜進入了三個100%誤區（100%公有體制、100%計畫經濟、100%閉關鎖國），生產力受到全面禁錮。

1978年底決定換一條路走，以改革開放修正了三個100%，使生產力及創新力獲得大幅釋放，不到3、40年，GDP超過日本直追美國；更難得的是，與此同時，還完成了精準扶貧、實現小康，邁向共同富裕；以及大力反腐，整頓吏治；還有恢復環境生態，力保青山綠水。對外則強調尊重各國主權，互不干涉內政，和平共處，合作共贏⋯⋯。

換言之，當代中國的治國理政，無論經濟、社會、政治、環境生態、國際關係等方方面面，不能說已盡善盡美，但已取得相當成就則有目共睹，特別是與原本領先的一眾西方國家，尤其是美國相比，非但毫不遜色，甚至還多有反超，這也是近年來習近平一再提及「四個自信」（道路、制度、理論、文化）的主要背景，所有這一切歸結起來，又都跟「中國特色社會主義」有關。

近代社會主義緣起於馬克思，當時針對的是西方早期資本主義在公平正義上的缺失，但馬克思的社會主義在上個世紀蘇聯及改革開放前的中國實施並不理想，導致蘇聯解體及中國的換一條路，1979年中國改革開放摸著石頭過河，逐漸摸出了有中國特色的社會主義，其中最大亮點就是基本實現的效率與公平、增長與分配、發展與環境、短期與可持續之間的兼顧。所以如此，表面看，是比較妥善地處理好了市場與政府的關係所致，但我認為，深層次看，應該是相對處理好了資本問題的結果。

法國經濟學家皮克提2013年出版《21世紀資本論》一針見血點出了西方的問題在資本，但未提出對策；2019年再出版《資本與意識形態》，指出資本問題的根源與意識形態有關，應該說，皮克提的論點對西方，尤其是美國有一定程度的啟示意義，但換個角度，中國式現代化也許也能提供另一面窗子，來進一步檢視中國特色社會主義可以給傳統的社會主義和資本主義增添什麼新的思維。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）