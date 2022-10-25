最近美中台三方都透過重要文件或領導人談話，表述國家的基本立場與發展方向，也都涉及台海議題。三方對兩岸關係的認知、國家利益的立場固然不同，但可以發現「和平」一詞頻頻出現。身處衝突點的台灣，尤其希望和平不是敷衍的口號，而是責任的承擔，是化解危機的良方與永恆追尋的目標。

尋求和平相處之道

蔡英文總統在國慶演說中強調要站穩「四個堅持」的立場，要在經濟產業、社會安全、民主體制與國防戰力等四個方面打造「四大韌性」。在兩岸關係上，則強調維持台海和平穩定，是兩岸共同責任，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，堅持立場之餘，也表達和平的意願。

美國於10月12日發表「國家安全戰略報告」，定位大陸為「唯一既有重塑國際秩序意圖，也有愈來愈強的經濟、外交、軍事和技術力量來推進這一目標的競爭對手」，進一步確立與中國競爭的態勢。但美國也承認，中國在經濟、氣候變化和全球公共安全等全球議題上有重大影響力，認為「美國和中國和平共存是可能的」。在兩岸問題上，報告稱美國要與盟邦共同支持、維護台灣海峽的自由航行與和平穩定，並說美國不支持台灣獨立，繼續奉行一個中國政策，反對任何一方單方面改變台海現狀。用簡單方式說，美國將與大陸展開和平的生死存亡之爭。

中共領導人習近平在二十大上發表報告，針對兩岸議題強調「解決台灣問題是中國自己的事」，以更堅定果決的語句強調反分裂，反干涉。中共十六大後未曾出現的「不承諾放棄武力」一詞再度出現，但習近平同時說「我們堅持以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一為前提」，在習近平心中，和平並未絕望。

可以看出三方都有自己的堅持與盤算，但也有維繫和平的意願。如何在激烈競爭中維持和平，就非常重要。這要從台海問題的本質追究起，不能否認兩岸分裂是內戰的延續，同樣不容否認，也是地緣政治大國競爭的結果，當中美競爭成為未來十年大國角力的核心議題，台灣捲入其中就是無可避免的命運。台灣的安全固然需要國際的保障與支援，但蔡英文過度依賴國際的連結與強權介入，台灣生存發展問題卻治絲益棼。蔡總統國慶演說「給世界更好的台灣」的文青式語言，不但不能解決內外交迫的窘境，反而對內製造分裂，對外失去國家戰略主導權，徒增兩岸誤解。

找到兩岸對話基礎

正確之道應明確對國際社會表示，樂於透過科技發展、國際援助與民主價值與國際連結，贏得支持，但願意回歸憲法一中，致力尋求兩岸和平相處之道。宣示台灣不做大國博弈的棋子，不成為烏克蘭第二，也不做國際社會的麻煩製造者，拒絕為動盪不安的世界平添冤魂。北京也要知道，台灣問題的複雜不僅在外部勢力的干預，也有自我認同與價值觀、制度差異的問題。北京自信時間站在自己這邊，何妨主動對台灣開大門、走大路，有序開放赴台旅遊與陸生赴台就學，重新啟動兩岸民間交流。

兩岸政治分歧問題一時難解，但「促統」是大陸對台重要抓手，好在兩岸關係危中有安，習近平政治報告中仍強調「融合」與「心靈契合」，有心追求「心靈契合的統一」。若能以「融合」方式解決雙方的分歧，統一自然水到渠成。台灣大多數人並不否定自己的中華民族身分，也不否定一中精神的憲政秩序，兩岸不難找到對話的基礎。

美國政學界不少人認為，美國對於兩岸分裂的終局解決，並沒有置喙的立場，但基於自身利益、區域穩定、美國威信乃至全球經濟等因素，台海和平對美國至關重要，然而，為遏制中國崛起而在台海發動代理人戰爭未必明智。台海一旦爆發衝突，美國必定介入，但會介入到什麼程度，沒有標準答案。

正如台積電創辦人張忠謀、特斯拉創辦人馬斯克所指出，戰爭對誰都沒有好處，台積電將毀於一旦，世界經濟將衰退3成，更不要說將哀鴻遍野、生靈塗炭，相信不是美中台三方領導人所樂見。認清歷史、面對現實、共創和平，方為解決之道。