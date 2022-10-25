千算萬算，陳時中絕沒算到蔣萬安不但英文好，更是個用功的立委，且記憶力超強，能夠默記寫出疫苗採購保密協議的例外條款，戳破陳時中合約封存30年的謊言，印證蔡政府採購疫苗，尤其是高端疫苗必是一筆見不得光的爛帳。

疫苗採購資料被衛福部核定為「絕對機密」，且封存30年，必須等到2051年、陳時中98歲時才能解密，其中最關鍵的核心是高端疫苗，連帶BNT、AZ及莫德納疫苗跟著封存成了機密。疫苗採購如無弊端，民進黨立院黨團應立即把蔣萬安依洩密罪法辦，或逕自移送紀律委員會懲處，但民進黨為何不敢這樣做？合理解釋就怕合約曝光拖垮選情。

疫苗採購涉及國人健康與政府採購的財政紀律，日本早在今年4月就已全部公開，但去年立法院組成疫苗採購調閱小組，在祕密會議裡該小組立委看到的合約竟被遮掉2/3。陳時中耍無賴地表示，合約還有1/3是露出來的，甚至挖苦蔣萬安是立院疫苗調閱小組召集人，「事隔1年才說不知道、沒辦法，那我們要這種立委幹什麼？」

陳時中絕對沒料到，蔣萬安看了合約回到辦公室，立即默記寫下例外條款，印證只要「政府、法院或監管機關有需要，疫苗採購合約可以解密」；公文封存30年的謊言被戳破，陳時中惱羞成怒反批蔣，要有立委的擔當，若真的記這麼清楚，可以依程序到立院或法院請求公開更多的資料。

陳時中因撇不清護航高端的疑雲，選情已直直落，只能再端出抗中保台牌，想再次賣芒果乾鞏固基本盤，沒想到蔣萬安回馬槍射出疫苗採購例外條款。陳時中現在最懊惱的，應是合約2/3遮掉內容，為何沒包括例外條款？