中共二十大之後，台海局勢頓時緊張。過去一些專家猶敢誇言中共不敢打台灣，美國一定保衛台灣。如今，連美國智庫的兵推都說，台灣守不住，最多就是守北部，在南部拖住共軍。關鍵是美國所有兵推，無一句言及美國軍事保台，它完全被排除在預設之外。最多就是勸現在台灣快快買武器，自我武裝成刺蝟。從頭到尾，美國置身事外。

美國如此冷漠，台灣有無和平自救的可能？兩岸和平還有機會嗎？先不談和平的可能，先看戰爭的後果。從烏克蘭的現狀，台灣大約可以預見未來。

烏克蘭有1千多萬人流亡，他們到歐洲各國，人道處境好一點的國家，有人可成為計程車司機、底層勞工、街道清潔工，語言不通的，什麼工作都難找。處境差一點的，流亡乞討，無處安身。不必留下來打仗的女性和孩子可以先走，但在歐洲，人口販賣集團虎視眈眈，四面出動。而烏克蘭國境已被打成廢墟。烏克蘭的能源電力設備許多已被俄羅斯飛彈、無人機擊毀，只能點著蠟燭過寒夜。即將來臨的冬天，平民如何渡過？

歐洲國家發出人道譴責，但戰爭就是擊垮敵人的反擊戰力，戰爭一起，誰在講人道？鴉片戰爭的炮彈，想打開的是賣毒品的窗口，英國人有對中國人講人道嗎？日本在統治台灣20年之後，面臨噍吧哖事件中的無辜村民，他們全面屠殺，有在講人道嗎？

戰爭一起，只要被視為敵人，就是你死我活的戰爭，沒有人道可言。舉世皆然。

然而，台海若發生戰爭，卻不只是這樣。對中共來講，兩岸本都是中國人，台灣是中國領土，只因為國共內戰分裂至今，未來必將統一。若能保存完好的和平統一，才是上策。因此鄧小平認為50年後統一都沒關係。這是一種「內部矛盾」關係。

但如果，台灣要變成不是中國的一部分，是獨立的國家，或者，變成美國對付中國的灘頭堡，那就完全不同了。那是敵我的矛盾，那是失去國土的奇恥大辱，再艱難的仗都得打。

但對美國來說卻完全不同。美國已經預見中國的崛起，兩岸統一也隨著排上日程。然而，讓中共統一經濟繁榮、科技發達的台灣，將有助於中國的國力，這對美國是不利的。所以美國打算全力加以破壞。而最好的方式，便是讓兩岸的中國人自己互打。打得越慘，對美國越有利。甚至，最好的方式是：幫台灣部署中長飛彈，足以打到大陸東南沿海，若戰爭一起，便要求台灣軍方攻擊大陸東南經濟特區。打爛了大陸發展核心區的東南沿海，對中國的破壞最大。而中國一旦面對此種攻擊，一定會像俄羅斯對付烏克蘭一樣，全面反擊。如此，台灣也將全毀。不只飛彈軍事設施，而是連同所有能源基礎設施全面催毀，生靈塗炭。

對美國來說，台海兩岸互相毀滅，就是最好的結局。因為一旦台海毀了，中國崛起夢碎，亞洲歷此大戰，日、韓等幾條大小龍也差不多全毀了。那時，歐洲與俄羅斯毀於烏克蘭戰爭，亞洲毀於台海戰爭。世界最後剩下美國獨大，唯一的霸權。

這就是美國的陽謀。然而中共不清楚嗎？不，非常清楚。俄羅斯不清楚嗎？也非常清楚。但他們知道，有些局是非走不可，有些戰是非打不可。因為戰爭的主動權掌握在霸權手中。

對台灣來說，最重要的是認清這一場世界格局的大戰，已非台灣內部的思考，而是國際大戰略的一部分。講白了，台灣若要成為美國的馬前卒，註定成為炮灰，中共若是中計，也將損傷慘重。因此兩岸重啟和平談判之門，是最好的出路。但這又不是美國所樂見。所以台灣必須在中美之間，重尋自我定位，也就是一個既維持平衡，又以和平非戰為基本政策的戰略規畫。中國也要維持和平，換取建設的時間。

未來5年，台灣，要走在致命危險的鋼索上。

（作者為作家）