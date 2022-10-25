幾年前政府推動年金改革，針對軍改，立法院招開多次公聽會，我受邀參加其中一場。輪到我發言的時候，我開場便講了以下這段話：「如果政府財政即將破產，退伍軍人卻因信賴保護原則，堅持一毛錢年金也不能刪，我要說退伍軍人是狼心狗肺；因為我們為了自己的利益，罔顧國家財政赤字的問題。但假如政府財政稅收沒有問題，只因為試圖修理長期不支持民進黨的軍公教，這才找盡了理由刪減年金，我就要說民進黨政府才是狼心狗肺。」

之所以這麼批評，那段時間綠媒鋪天蓋地宣揚：退撫基金即將破產，再不大幅刪減軍公教年金，國家財政必然破產，台灣經濟也就無可避免的會希臘化。

同一場公聽會，國防部業管單位提供了一份分析資料，明確地指出如果順利推動軍改，預估10年可為國家節省300億台幣。換言之，政府不顧誠信與罔顧信賴保護原則，退伍軍人1年節衣縮食的結果，可為國家節省30億。

歲月如梭，一眨眼那已是幾年前的記憶。這段日子政府出手之大氣與闊氣，實在令人嘆為觀止！別的不談，單是增購66架F16(V)，以及將現今F16機隊提升到V型式，兩筆預算便超過4000億元；若再考量機隊所需的彈藥，保守估計總金額超過5000億元。

如此巨額投資，依美國智庫與軍事專家的評估，未來台海若爆發戰爭，中共第一擊的目標必然包含機場跑道；再以中共現今「遠距對陸攻擊」之精準度與破壞力，政府耗費巨資建立的空中戰力，不管是F16、幻象，或經國號戰機，很難撐過2、3個小時。

國家有難，人民自當以「大我」為重；別說刪減年金，捐款獻機、投身報國亦不在話下。可是，這幾年政府的所作所為，花錢如流水，弊案深似海。果真這些投資對國家有益也罷，然而僅僅是強化F16空中戰力這一項，退伍軍人節衣縮食170年，戰時空軍只能支撐2、3個小時。

這是一個講究效能、預算花在刀口的大有為政府嗎？

如今回頭檢視我在公聽會講的那段話，到底誰狼心狗肺，答案清楚地刻在人民的心裡。（作者為海軍前艦長）

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