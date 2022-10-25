習近平在中共二十大藉外部壓力強勢展現個人意志，以政治忠誠度為用人原則，封控多元派系意見、掃除潛在異議者，將最高權力機構政治局常委會的成員全部換成清一色的「習家軍」，對政治系統的控制更嚴密，使權力定於一尊，其人事任命已打破中國大陸數十年所規範的「七上八下」、「兩屆不續任」、「隔代接班」的原則，為自己打造了政治權力頂峰。可預見中共未來政策走向將完全受習個人意志所驅動，其身邊核心成員為保官位而不再提出其政策盲點，只會競相表態效忠，變成政治一言堂，使習會以更加強硬的姿態對付未來所遭遇的挑戰。

由於習近平唯我獨尊、贏者全拿的權力布局，亦使黨內制衡機制盡失，此種權力極大化的現象將使他對國家機器的掌控更強勢主導，促使習將更加挑戰由美國主導的國際秩序。或有進者，未來中共對內部的政治活動會更加壓抑，社會自主性發展更受限制，對外會採取更強硬的姿態，隨時可將內部的不滿壓力轉移成對外軍事冒進主義，因此台灣更須注意中共的政經走向，妥擬因應對策。

此外，習近平亦將更聚焦國家安全及地位提升，積極挑戰由美國所建制的世界格局，無論在經貿、安全、人權、晶片、科技、金融、規格制定、制度樹立、區域衝突等各項議題上，會與世界產生更多摩擦，亦使中美雙方在全方位鬥爭的敵意激盪下更為惡化，對國際情勢有牽一髮動全身的可能。

由軍事面觀之，此次軍委會第一副主席為張又俠、第二副主席何衛東，另外4位軍委，苗華與張升民是原任，而李尚福與劉振立則是新任。其中何衛東出身福建東部戰區31集團軍，曾主導共軍8月圍台軍演，具「對台臨戰」經驗，顯示未來5年共軍對台武備將展現更強硬的態度。最重要的是，兩位副主席能貫徹習近平的意志，可看出習用人模式仍不脫「槍桿子出政權」的原則，掌握槍桿子就能掌握一切，若欲對台動武則更具貫徹力。

再者，中共已將反台獨列入黨章，強調「中國人的問題要由中國人來解決」，習近平鞏固權力後有可能認為統一台灣的時機逐漸成熟，因此將會對台加大軍事遏制力度，逼迫台灣接受其統一模式。此舉可間接讓台灣經濟發展及國際在台投資增加不確定性，亦可加深台灣內部的矛盾而讓北京從中獲利，並刻意型塑統一的歷史趨勢，由此不難研判共軍強軍主軸將專注在以武力解決統一的問題。

總之，無論共軍未來5年會不會攻台，由中共二十大的人事布局可看出端倪，對台海未來情勢發展已形成極嚴峻的挑戰。台灣要避免陷入決策困境，就必須先假設共軍會武力犯台，然後詳細列出清單要如何應對。而且台灣的海島地緣特性，發生戰爭時一定會被中共實施海域封鎖，使海、空運補大受限制，因此有必要多儲備戰略資源，高度城市化會使重要民生基礎設施的防護脆弱化。更有甚者，台灣尚未動員的心防、遲疑不決的兵役制度、極為有限的後備動員能量、作戰部隊的編現比偏低等各種問題，都須趕快找出解決方法並火速行動，才是嚴肅面對中共武力威脅的正道。

（作者為前空軍副司令、國立清華大學榮譽講座教授）