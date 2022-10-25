中共「二十大」全球關注，各方討論雖雜，不過總體判斷一致認為，這一屆北京領導層將更強勢，白話說，強人政治在中國得到鞏固。此結論倒沒什麼特別，有意思的是，會中一幕「架走胡錦濤」插曲，似乎嚇壞一些人，可笑的是，有些人還想藉此嚇壞所有人。

各種胡說八道，是外界看不清中共內情的膝蓋反射，看不清，就隨便亂扯，不但一點文本根據也沒有，而且連基本推論都不合邏輯。

有論者曰，這是習近平刻意展現獨尊的一幕戲，「要讓全世界知道，（習）自己可以這麼做，也做得出來」，並「仙人」預測未來將有更高層的人會出逃。

又有論者云，這是習近平讓政治溫和派退休的「象徵性」舉措，並充滿「暗示性」。

以上論點，出自深綠，也出自淺綠，正所謂「人一綠，腦就殘」，對於中共的種種，親綠人士自有一套不合邏輯的邏輯，務求拉低民眾智商，獨笨笨不如眾笨笨，反正八卦一定有市場。

再不了解中共的人都應略知一二，中國共產黨是一個內向型保守政黨，而且非常保守，將鬥爭「戲劇化」那是外向的西方民主政權才會幹的事，北京的內部鬥爭，不會「公開播映」，特別在政治權力上定於一尊的穩定狀態下，玩這齣不是自找麻煩？提供敵對勢力妖魔化自己的免費材料？

也只有以膚淺選票邏輯看中共，才會得出「架走胡錦濤」的結論。蔡英文鬥爭賴清德，尚且透過網軍下毒手，且那是因為賴清德有實力，再怎麼鬥，也不會在公開場合給賴難堪以示強，習近平有什麼理由在全世界的眾目睽睽下羞辱退休的胡錦濤？

就算真是鬥爭，弄這麼戲劇化也是挺而走險之舉，因為胡倘若當場表現得激烈，那最失顏面的就是習近平，臉還丟到全世界，並在歷史留下紀錄。

退一萬步說，真要搞象徵性鬥爭，架走李克強不是更震撼？怎會去折騰一個老病的前主席？將一個世界級領袖視如草莽，談論層次有多低，不言可諭。

反習，在台灣脫出了藍綠範疇，正確地說，視習為敵是「自由派」共識。

台灣菁英，自由派居多數，也就是二手白左。整個白左世代將台灣綑起來沉淪，今天我們才會落到這步田地。

自由，人權，民主，多元化，進步思維，普世價值，這些都是台灣自由派特徵。以上元素個別來看只要不走極端，對社會都有其正向功能，但很不幸，這些信念偏偏就往極端化發展，而且還和反傳統，反儒，反中，反統，反民族主義相互配對，將台灣社會搞到人不像人，鬼不像鬼。

「架走胡錦濤」就是一個顯例，邏輯不通且違反常識的閒言閒語，往往佔據了我們的思維，重點是，這種意識形態文化解決不了任何問題，反而將社會帶向一種「宗教情緒」。

對自由派而言，兩蔣，毛習，是同一類「獨裁者」，必須打倒，手段就是洗腦整個社會反威權，反保守，反體制，不過說穿了，都是鬥爭，非關「正義 vs 邪惡」。無論自由派口銜的主義多麽美好，最終都滑向激進極端，我們看到的結果，就是民粹。

台灣民粹還特別怪誕，有極右的「抗中保台」，也有極左的各種訴求，包含多元性別，激進環保，廢死等等「進步教條」，兩種對立的極端裝在同一個腦袋裡，精神錯亂，有廟就拜，說到底，就是販賣二手的西方價值，自我標榜進步，自我感覺良好。

今天的美國，極左與極右嚴重對立，就是現成的樣板，錯不在於「主義」，而在於極端。《經濟學人》以「一字馬的自由女神」描繪美國無解的分歧，最是傳神。

在政治意識形態上，自由派特別不屑強人政治，因此對於兩蔣功過，永遠戴著反威權，反民族主義的濾鏡加以批判，甚至不惜偏離事實。然後再「移情」到中共，並用同樣手法詆毀。

當代台灣到底需不需要強人政治，我想自由派也是挺矛盾，一方面，強人能確保團結，另一方面，團結必須犧牲自由。自由派崇尚的是個人主義，團結卻是不折不扣的集體主義概念。既強調人權，自由，選擇，又想要保台，該怎麼做？沒有人給出過答案與方法，只是不斷背誦空泛的民主口號。

矛盾的是，明明沒有自保的條件，又偏偏要挑釁對方，搞到海峽中線都沒了，還在吹民主城牆。算來算去，還是將民眾捆在戰車上最划算，就賭「中國人不打中國人」，僥倖期待對岸不敢動手。

說到底，自由派就是沒有保台的方法，美國又不可靠，只好期待中國崩潰，但卻總是盼不到，面對兩岸落差擴大的趨勢，一點辦法也沒有，只好討厭習近平。

換言之，自由派反習的心理結構，說穿了就是「恐習」，恐懼對岸在強人領導下，不會崩潰，也不會退讓，並強硬處理台灣問題，美國也整不垮中國。有意思的是，這種心理狀態倒讓胡錦濤成了開明派，溫和派，好似胡也成了自由派。

這麼說吧，今天若是胡錦濤或同為「團派」的李克強做領導人，自由派與美國會改而主張兩岸促談和平統一嗎？不會的，同樣的濾鏡調整一下度數，照樣反共到底。

所以都不要演了，無論中國國家主席是誰，只要美國持續挑釁兩岸，北京就只能被迫提前解決台灣問題，換李克強也一樣。「厭習」也要不回海峽中線。

當然，也有些自由派沒那麼尖銳，只是期望中國走向民主，到了那一天再考慮統一問題。問題是，大陸若搞台灣這種民主，玩普選體制，那屆時對岸尊重民意，動武最快，還跟台灣人磨蹭什麼？更何況，台灣又沒有自主性，美國也不會放手。

台海緊張，一個巴掌拍不響，問題的根源是美國與台獨，而不是胡錦濤為何被「架走」。問「中國為何一定要統一」，不如先問問中華民國憲法。

強人政治沒這麼可怕，國家失去穩定才可怕，現在的美國與歐洲，就是亂成一團，該為人民解決的問題解決不了，反而讓問題惡化，固化，長期化。

因為拒統而看不慣習近平權力穩固？然而，一個政治不穩定的中國，就更有加速統一的需要，自由派吃西方媒體鴉片吃慣了，看局勢愈來愈幼稚，偏狹，失去深思能力，還無聊當有趣，有空亂扯胡錦濤，沒空提出務實方法化解危機。

出於對共產黨的無知，或蓄意裝傻，使得自由派的論調「吹彈即破」。既要和平又想自主，答案就是「一國兩制」；和平瀕危，自主喪失，就是現狀。都不滿意，就拋幾個倡議出來供社會參詳，怎麼都比八卦北京政情強。

政治與主義的存在，是為了解決問題，不談解題之方，反而高談闊論權力遊戲，看一些自由派空談誤國，誤人，誤己，實令人無言。（作者為自由撰稿者）

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