距離11月26日選舉投票日剩下1個月的時間，蔡政府的疫苗政策，特別是獨厚高端疫苗所引發的各種疑雲，已成為各個陣營攻防的焦點；為了削弱對此議題緊追不放的國民黨台北市長候選人蔣萬安，民進黨更是運用所有資源對蔣展開全方位的追殺。

民進黨台北市長候選人陳時中之前擔任衛福部長及中央流行疫情指揮中心指揮官，蔣萬安則是立法院疫苗採購調閱小組召集人，兩人關於疫苗採購的爭戰，從立法院一路打到首都市長選舉。

蔡政府的新冠疫苗政策有兩大重點，一是對高端疫苗「緊急使用授權」（EUA）的過程及後續管理，都給外界一路放水的印象，引發高度爭議。

其次，衛福部堅稱疫苗採購簽有保密條款，因此對疫苗價格等重要資訊均三緘其口，並表示以密件封存疫苗採購合約30年，即使立法院疫苗調閱小組要求公布交易合約，衛福部都將合約中的價格等重要資訊塗黑，且審計部也無法了解蔡政府究竟是花了多少錢採購每種疫苗，因此才會在《COVID-19疫苗採購執行情形之查核報告》中，要求衛福部應「在不違反保密條款下，適時公開疫苗採購執行情形，讓採購資訊公開及透明。」

然而，日前蔣萬安公布了衛福部與BNT疫苗保密協議的「除外條款」，載明「當法院、政府機關、監管單位有需求，就必須解密」，也就是說，如果立法院或審計部等有權監督行政部門的機關認為有必要，就可以公布疫苗採購合約的內容，並非如衛福部之前一再強調的完全不可公布。

據蔣萬安表示，這份除外條款的資料來源是疫苗調閱小組在查看合約時，他憑記憶力所寫下的，因為當時衛福部要求立委調閱疫苗合約時不能拍照也不能抄錄，所以他當場記下後回到辦公室，趕快把疫苗採購保密協議裡的除外條款默寫出來。

對此，立法院衛環委員會日前開會，綠委提出臨時提案要求重啟疫苗採購調閱小組，並批評蔣萬安抄錄揭露疫苗採購合約內容及片面公布是違法行為；儘管綠委後來撤案，不過，民進黨及其側翼對蔣萬安的攻擊卻仍持續猛烈。

當初總統蔡英文之所以硬要陳時中參選台北市長，就是因為認為他挾著「抗疫英雄」的高人氣投入選舉，勝算很高，然而，由於陳時中個人能力不足，團隊又不斷出錯，讓陳時中持續失分，如今再加上疫苗採購及審查過程可能涉及弊端，不但陳時中名聲掃地、民調墊底，甚至會進一步拖垮整個民進黨的選情，成為繼論文抄襲的林智堅與傷及無辜的周玉蔻之後，可能造成民進黨九合一大選「一屍N命」的大殺手。

此時，民進黨與其圍剿蔣萬安，不如好好考慮是不是要犧牲陳時中。畢竟蔣萬安「疫苗戰神」的形象已深植人心，民進黨越打只會讓他的民調越高。讓陳時中揹起疫苗政策所有的鍋，或許是蔡政府挽救整體選情不得不做的選擇。

（作者為作家）