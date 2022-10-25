對民進黨而言，今年九合一選舉選情顯得特別冷，蔡英文總統從9月就開始勤跑基層，參加候選人活動，賴清德副總統也頻頻為民進黨候選人站台造勢，行政院與相關部會不斷端出房屋租金補貼、農產品補貼或災損補助等「政策買票」方案，預算動輒數十億、百億，國家宣傳機器拚命找好消息宣傳政績，但選情就是拉不起來，各地候選人對黨中央抱怨不已。選戰進入最後階段，民進黨高層透露，準備打「廣義抗中保台牌」拉抬選情。

不計國家安危為黨打選戰

什麼是「廣義抗中保台」？與過去的「抗中保台」有什麼不同？當台海兵凶戰危、中美大國激烈競爭、中共權力改組，習近平一人領導的強勢政權剛剛確立之際，「抗中保台」對台灣整體安全繁榮究竟是利是弊？未見民進黨內部討論，就貿然對外宣示啟動，足見民進黨是一個眼中只有政權得失，沒有國家前途與人民利益的政黨。

在黨中央號令下，國安局長陳明通開始改變長期以來「蔡總統任內兩岸不會打仗」的說法，先將原說法修正為「中共不會打登陸戰」，暗示會打「灰色地帶戰爭」，接著更明確宣稱明年大陸可能「以戰逼談」，並以「國安單位有一定的因應措施與準備」說法安定人心。國安局是國家最高情報機關，改變對兩岸戰、和的基本判斷，是何等大事，理應先向國家安全會議報告，再向立法院相關委員會提出正式報告，接受國會監督才是。但陳明通以輕率的態度，逕自宣稱兩岸可能發生戰爭，既未提出情報來源，亦未說明判斷依據，空口說白話。由此看來他真的以「民進黨的國安局長」而不是「國家的國安局長」自居，竟不計國家安危為黨打選戰。

選情困頓的台北市長候選人陳時中見獵心喜，自稱有「抗中保台」的DNA，並要求競爭對手說清楚是否站在「抗中保台」立場。結果不但未引起太多漣漪，未能拉抬選情，反而自己兩度修改說法，先說抗中要「理性不挑釁，堅定不退卻」，接著又說是「抗共保台」，要抗中共，不是抗中國，毫不理直氣壯，卻顯得心虛。還是台中市長候選人蔡其昌頭腦靈光，一開始就拒絕攪和，表明「有能力、勤政、解決問題」才是台中的王牌。其他民進黨候選人也沒有太多著墨，看來所謂「廣義抗中保台牌」還是燒不起來。

內政不佳打什麼牌都無效

抗中保台牌失效，其實有跡可循，首先，沒有夠大的新聞事件讓民眾產生「芒果乾」，與2020年香港風暴震撼台灣人心形勢迥然不同。美國國務卿布林肯指北京決心加快統一時間表、中情局長伯恩斯表示習近平指示共軍在2027年前做好犯台準備，都屬於預測性發言，激不起民眾的迫切危機感。大陸雖強化反獨促統的論述與作為，但仍堅持「和平統一」方針不變，強調反獨只針對特定人士，不影響一般民眾。幾乎所有民調都顯示，民意並不擔心台海真正爆發戰爭。

這兩年台灣貿易額大幅增加，GDP水漲船高，但物價高漲，薪資增加卻有限，庶民實質收入反而減少，日子過得很辛苦。新冠變種病毒的重症與死亡率雖低，但尚未流感化，尤其癒後約10到20%會有長新冠症狀，疫情仍需嚴控，但台灣病毒蔓延幾近失控。依《紐約時報》每日疫情軌跡，台灣過去7天確診率百萬分之3萬8916，世界第1高，死亡率百萬分之0.25，是日本與新加坡的5倍、香港2.5倍。指揮中心防疫無能卻弊端頻傳，民意對民進黨執政成績並不滿意，選舉恐怕打什麼牌都無效。

所謂「廣義抗中保台牌」說穿了就是「恐嚇牌」，藉散播恐懼感恫嚇選民把票投給民進黨，但九合一選舉是地方選舉，民眾在意的是地方首長的表現與在地議題，不會太重視兩岸或大陸因素。不過，反中牌雖然無效，卻會升高兩岸緊張情勢，尤其可能刺激大陸民眾更反台，對台灣有害無益。這張牌無效又有害，奉勸民進黨別亂打。