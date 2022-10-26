到南京讀書、成家、工作11年，談起對這座城的最大感受，涂嘉凱說道：「過去對南京的『門』沒什麼概念，現在對玄武門、中山門、水西門、漢中門等城門『門兒清』，更愛上了早餐喝餛飩、甜豆漿泡油條——是熱乎乎的煙火氣和幸福感。」

定居南京的涂嘉凱和妻子，過去同在南京學中醫，現在是中醫同行。涂嘉凱在位於仙林的泰康鼓樓醫院做兒科中醫推拿，他的妻子在萬壽醫院從事中醫診療工作。

從爺爺那輩算起，「80後」台灣青年涂嘉凱算是家族第三代中醫藥行業從業者了。與南京結緣，源自涂嘉凱和叔叔的一句閒聊。

原來，涂嘉凱的父母在台灣醫院工作。後來，其父轉做中藥材生意，和朋友在大陸投資工廠。幾個合夥人在大陸分頭尋源，找到上好的中藥材後，在大陸加工廠製作成中藥飲片、養生飲品，再將中藥飲片分等級運往台灣銷售。

在台灣讀完生物科技專業的大學本科之後，他收到在南京做生意的叔叔的邀約。「你們家都是做藥、學醫的，你要不要考慮到南京進修一下？」叔叔隨口一句閒聊，讓涂嘉凱上了心。

經過學習準備，他考入了南京中醫藥大學，專攻中醫兒科。上學期間，他還和朋友投資了一家火鍋店。經常前來店裡吃火鍋的「吃貨」組團，讓他與妻子相識、相戀。

畢業後，他和妻子定居南京。因為思念家鄉味，夫妻二人短暫開過餐飲店。後來，他和妻子同時回歸中醫本行。

醫院的工作總是很忙碌。從去年6月到泰康鼓樓醫院之後，涂嘉凱主要從事嬰幼兒中醫推拿工作，通過穴位按摩矯正孩童的視力、行走姿態等。這期間，他接診過近百位小患者，年紀最大的10歲，年紀最小的只有50天。

有一位小患者給他留下深刻印象。這個孩子由於雙腿肌力不平衡，走路搖擺，容易摔跤。「治療中為分散他的注意力，我和他『腦補』打牌。孩子能清楚記牌，告訴我哪張牌出錯了。這麼聰明的小孩被病痛困擾，實在讓人惋惜。」

涂嘉凱下定決心，和醫院康復科同事們一起，制定個性化治療方案，對其姿態進行矯正。

「看到孩子的身體狀況一天天好轉，我內心很有成就感。」涂嘉凱告訴記者。

去年7月，南京新冠肺炎疫情發生後，涂嘉凱做了很久志願者：在棲霞、江寧的社區、企業、學校支援做核酸檢測，經常忙到凌晨才回家。

「做核酸工作量很大，通常這個點做完，就要趕往下個點，最多時一天跑了4個點，採集了1600里多份咽拭子。那是南京本土疫情最嚴重的時候，但只要有需要，我們就上。」他回憶。

如今，定居南京十多年的涂嘉凱，有一雙可愛的兒女。孩子們自出生起，就在南京生活、上學。

「大陸中醫藥事業前景廣闊，未來我打算長期從事中醫行業。南京給我家的感覺，對我們家來講，早已融入這座城。」他說。（朱曉穎/中新網記者）