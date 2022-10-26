洛杉基文出，有的網友就問，為什麼沒有報案？我就寫了一文，把這個事情講更清楚。後面再附武之璋當年寫的「大奔逃」一文。

2009年3月25日，我生日那天，被新聞局免職，月底就從多倫多先到溫哥華，31日飛到台灣省。有記者查知，就在溫哥華機場訪問我。訪問完了記者隨便問一句，你會回新聞局嗎？我想這不是廢話？我就說新聞局在哪裡？我不知道。她說，你能對鏡頭再講嗎？我就說你開機，我再講。這個播出來了，更是激怒了那些人。

台獨知我回，就在這飛行的12小時中，號召其眾去機場向我示威抗議。

電視報了。張安樂在深圳看到新聞，就立叫統促黨30多人，去機場保護我。飛機是清晨6點到，新黨也要去接機保護我，郁慕明太早不能去，就跟武之璋講。武就找桃園來的朋友的人，開了他車去機場。

我一出機門到走道，就有許多記者守候，還有航警。我一路自推行李走，不講話，只有回答一句：「不知道新聞局在哪裡。」氣死他們。出到機場大廳，突有人圍上來，我還不知怎麼回事，一看是統促黨的人，由我熟識的唐警生帶領（唐父是警界高官，故他叫警生）。外面立刻叫罵，台獨十多人向我們衝撞、辱罵、拿旗子戳。發生一些衝突。

警察送到機場門口，然後舉牌，「要和平，不要暴力」。更多的台獨民進黨人又湧上來推，大喊「中巴子，低級外省人，道歉！」一個歇斯底里的女人就被愛國人士打了一個巴掌。這女的後來就被台獨提名選市議員。

（照片：作者郭冠英提供）

（照片：作者郭冠英提供）

亂中我被送上了統促黨的張東南的一個小車，我推的行李都被拿走了。我妻姊跟武之璋安排的好車都擠不進來。台獨人一直叫囂攻擊，一團亂。然後台獨、記者，大概6輛車，就一直在高速公路追逐到台北。武的車也在後面。

到了三張犁的台北醫學院前，我坐的小車被截停，有點擠踫。台獨、記者這下逮到了，就圍車大聲辱罵，你逃什麼？你要不要道歉？反正就是記者問，台獨罵，要我反應，這樣才有新聞，才有戲。記者對開車的張東南似乎很憤恨，張還忍辱出來抱歉說好話。

【張東南記：當時在高速公路上，之所以沒有開快些，因為我同志手機線上一直要我開慢點，說您的行李在後頭的一部黑奔馳車上。怠速結果，以致坐滿了台獨分子的媒體車，陸續3、4輛車，也因此都跟上了我們，然後就這樣一路跟回到了台北，你朋友的黑奔馳車也沒看到影子。搞了這個烏龍，導致我們非常的被動，加上當時正好是上下班塞車時間，所以要甩掉這群台獨媒體車，難上加難了。最後東繞西拐的，來到了北醫學院旁，還因此跟他們一輛東森的採訪車撞上了，只好停下來，然後由我同志接您上到另一部車（應該就是黑奔馳）離開，最後我跟他們立了和解協議書後，我將您的行李暫時拎到了統促黨中央保管。】

後面就有人把我護請去坐另一車，一看武之璋在裡面，真有點像作戰一樣的緊張。但在台北街頭仍然甩不掉獨惡，武那個從桃園調來的開車的小弟，也不懂台北的路。

到了復興忠孝路口，我就決定棄車坐捷運，因為規定捷運內記者不能採訪攝影。我想一坐上捷運，天南地北，上面的車怎麼跟？該就可以把他們甩掉。

我們下車後記者也出追，民視記者童仲彥就在內。過馬路的時候，記者就撞到了武之璋，推擠拉扯倒地。攝影機打到武胸，手機也掉了。我在前面沒事，武後跑過來，一起下了捷運站。結果入站記者還是在拍，我告訴警察，警察也不管。

武之璋這時候摸摸身體，說：「我手機掉了，你等一下。」他又回路面上去找手機，看到那就在他被推倒的路中央。由於是在早上尖峰時刻，車子並排等燈，手機一點沒有壓到。他拾了回來下捷運站。

當時上班的時間，人很多。有位女士經過，向我舉大拇指表示敬意。我一感動，就抓起她的手去親，她立刻抽回手。民視記者拍到這個畫面，就在電視上3次慢動作播出，讓觀眾好好看這個像夾肉入口，又掉出來的糗樣子。

我看在捷運站甩不掉獨媒人，就決定還是上去坐統促黨中華大車隊的車。我想多車插擋，應該可以把他們甩掉。從忠孝東路又上堤頂大道，一路有逆向、闖紅燈，都甩不掉。記者尾隨，還在車內播報警，說是有人闖紅燈。

在高速公路上近貼追拍。我還搖下車窗，風吹亂髮，滿臉嚴肅，讓他們拍個好鏡。Top gun，真像拍電影一樣。那時候還沒有攝影穩定器，若是現在，一定可以拍很好的畫面，用手機都可。

後我想這樣飛車追逐，有點危險，不能因此國祚告終。我就問司機可不可以下高速，轉到民權大橋去。我對那熟，因為打高爾夫球練習場，每次從內湖過橋走回民生東路家。我想把車開到大橋下面，把後跟獨車引來後，我離車衝到路行階梯到橋面上，叫另一部計程車在上面接我走。

我一停、跑、上橋，開門入車，記者驚，待追上來，拍到我絕塵而去。

有一個記者後語人說，看到這段場面，對郭真有點佩服。

但仍有一兩部跟得較遠的車，還沒轉到橋下道，遠看到我上梯，馬上反應，就還是前開到橋面上來追。最後是下橋後立轉機場旁邊的一條小路，在兩部車子中間穿過，他們被擋了，一下跟不上，我才逃出怒海。後來我與成龍說，你該拍個電影。我這件事有正邪、暴力、神鬼交鋒，還有飛車追逐。然後車子就直開三張犁山頂的武之璋家。

過了兩天武就說胸痛，檢查才知道兩根肋骨錯位。我在他家住了一個月。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】