內政部今年擴大每年7月受理的租金補貼申請至總規模300億元，把規模從過去的12萬戶提高到50萬戶，租金補貼政策申請原本只到8月底，由於內政部考量學生9月開學後還會有租屋需求，且有很多潛在租戶沒有申請，因此延長到10月底。但根據最新統計，就算到10月底結束，大約僅31萬戶申請，按照目前符合資格者約8成計算，總共將有25萬戶符合租金補貼資格。也就是申請量相較預估不到6成，實際執行率可能勉強僅5成。

內政部當初的設算，是估計全國有100萬戶租屋族，政策資源可補貼50萬戶，因此設立300億元、補貼50萬戶目標。內政部更強調，不要去看多少比例租屋族來申請，而是只要有需求，政府就會給予補助，「31萬戶租金補貼是史上最高、幅度最大的住宅政策」，明年還會用這個標準，繼續推動租金補貼政策，且政策訊息成熟化的過程中，還是有潛在租屋族可以去努力，推廣申請租金補貼。

姑且不論台灣的租屋族是不是只有100萬戶，內政部租金補貼政策達標率所以僅約一半，主要原因並非租戶不知道或不需要申請相關補助，重點還是在租屋市場的強弱勢向來是出租者強勢、租屋者弱勢。

內政部強調「申請不需要房東同意」，或一旦房客申請補助，房東就會被地方政府自動登記為「公益出租人」，未來除了房屋稅、地價稅適用自用住宅稅率，每月租金15,000元內可免課所得稅，希望「鼓勵房東進入體制」。

但事實就是，在國內房東普遍規避稅負的心態下，如果房東願意讓租屋所得揭露在陽光下，那內政部提供的租屋補助其實由房東替房客申請，或是房客取得房東同意後申請即可，強調不要房東同意，顯然是政府也知道租賃市場地下化問題難以解決，因此美其名的方便租客申請補助，其實只是逼房客和房東反目，透過租客當「抓耙子」，讓逃漏稅的房東現形。

在這種情況下，除了租客和房東的不信任感可能更強、對立可能更嚴重，對於租客實質的幫助可說是微乎其微。

根據主計總處最新資料，消費者物價房租類指數目前約來到105.7的歷史新高，年增率則是1.22％，但這數據真的能反映房租水準的上揚？答案是政府數值與實察情況相距甚遠，主要是租金指數僅採1,200個固定樣本，樣本數僅約全台租戶的0.1％，且固定樣本中，租客付出的租金可能仍沿用過去與房東簽訂的契約，並未考慮到房東換約或重租時可能提高房租。若參考民間平台的數據，台中市三年來標準租金單價漲幅達13.7％，高雄市也達12.6％，顯示政府編製物價指數時，房租漲幅明顯失真。

要協助房客減輕財務壓力，政府提供補助當然是一招，但補助的前提必須落實在租屋市場透明、政府可掌握相關數據。內政部估算全台約有百萬租戶，連補助戶數都設定在50萬戶，但2019年用租金扣抵所得稅者僅2.9萬戶，明顯可推算全台有多少「隱形房東」，就算國稅局去年起針對持有十戶以上的1,734名屋主查稅，這樣的屋主占出租屋市場的比重恐怕也不到1％，在此前提下，想透過補助政策讓房東現形，無異緣木求魚。

如果參照國外的做法，相較提供租金補貼，比較多國家的政策重心是放在平穩租價，即不讓房東漫天喊價、亂漲房租。以美國為例，紐約即立法管制公寓租金，且明訂房屋在易主時，新屋主不得無理由調漲房租，以保障租屋者住的權益。柏林市政府2019年10月宣布房租凍漲政策，規定2014年前興建的公寓在未來五年內不得漲租。2022年該政策略為鬆綁，房租可隨通貨膨漲調漲，但年漲幅不得超過1.3％。法國政府同樣在巴黎、里昂、波爾多等人口較多的城市施行房屋租金管制，明定在租屋廣告中要詳載租金上限等相關資訊。維也納市政府同樣有管制房租措施，且無力支付租金全額的弱勢族群可請領租金補貼。

各國因民情不同而有不同的租屋政策，但其共同點則是租屋市場透明化。但我國則長久以來都沒有明確的租屋政策，對弱勢者的租金補貼，更是不斷變更條件，導致房東和租戶無所適從，也引發相互對立。或許現在的租金補貼政策是選舉下急就章的措施，待選舉結束，實應該好好檢討，先拿出辦法掌握租屋資訊，再建立一個穩定的租金補貼政策，才能真正扶助需要的租屋者，更是負責任的執政者應有的作為。