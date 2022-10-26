西方有一句俗語：「不怕神一般的對手，就怕豬一般的隊友。」在外資不斷打壓台積電的此時此刻，先是質押公司的1600張股票，又拍影片鼓勵員工休假，台積電總裁魏哲家的一連串動作讓人不禁想問，魏哲家是不是嫌台積電還不夠慘，所以要一直做球給對手殺？

如果真的只是希望員工休假，大可私下向主管指示，一層一層告知員工即可。偏偏魏哲家就是要親錄一段影片再發給全公司員工。表面上當然可以說這只是要跟內部同仁喊話，但顯然魏哲家也沒有在避諱這個消息會外流，也不避諱市場會不會因此看衰台積電。連台積電總裁自己都這樣說了，也就難怪英特爾CEO基辛格會順便踩台灣兩腳，唱衰台灣的半導體產業、拉抬自家晶片。

再說回魏哲家質押的1600張、市值超過6億台幣的股票。別說魏哲家是台積電歷來質押股票的最高層，恐怕也是前無古人後無來者。如果張忠謀還在，他絕對不會在此刻質押自己手中的股票，也不會因此讓外界有機會揣測台積電可能遇上怎樣的狀況。

很多人在說，魏哲家可能只是單純的理工科思維，不懂這些市場操作的眉眉角角。但張忠謀當初敢把位子傳給他，他就不可能是什麼都不懂的小白兔。魏哲家既然知道自己的位置和自己的動作會對台積電帶來怎樣的影響，為什麼要在外界都看衰台積電的時候還這麼動作頻頻，就很令人起疑了。

魏哲家很喜歡將一句英文的口頭禪，不管遇到什麼情況都說「It just happened.」（剛好啦、反正就是這樣）。可是美語裡面也有一句俗語叫做「Shit Happens.」（什麼鳥事都會發生）。希望魏哲家還清楚自己在做的是什麼，不要真的替台積電招來什麼鳥事。

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