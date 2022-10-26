｢淝水之戰｣，東晉謝安以7萬餘眾大勝80萬前秦符堅，捷報傳來謝安正在下棋，得悉消息後面無表情，下完棋走過門檻，屐齒折斷卻沒有察覺，這就是成語｢謝安折屐｣的由來。

｢泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬｣，謝安臨危不亂、聞勝不喜，這是成大功、立大業的典範。

選舉將屆，民進黨｢四面楚歌｣，敗像顯現，從什麼地方看出來呢？蔡英文到各地助選，即使看讀稿機也掩飾不了心中的慌亂，連｢大溪｣也能唸成｢巴西｣；賴清德到台中，開始時說與蔡其昌相識多年，是熟識的好朋友，結果讀稿機當機，賴當場愣住講不出話來，這是哪門子熟朋友？

最離譜的是陳時中，虧他還是國家防疫中心總指揮，結果竟然跑去拍廁所偷窺影片，這哪是部長級的程度？一步錯步步錯，接著參與同志調酒、大清早跑去路口用大聲公吵人、到市場拜票擋人去路、自己不做功課還罵柯文哲關水門、參加寵物同業公會卻叫民眾｢認養代替購買」，這不是二百五是什麼？

周玉蔻為了打蔣萬安，牽拖無辜第三者，犯了新聞天條還不知檢點，站出來高呼「票投蔣萬安就是投給習土匪」。習近平剛開完20大，真是躺著也中槍。周玉蔻難道不知道她自己已經毫無公信，只有越幫越忙。

中軍大亂、側翼胡衝莽撞，看來民進黨這一局是要蓋牌了。

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