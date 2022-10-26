一場陳義高尚的第11屆「世界民主運動」全球大會在台灣粉墨登場。可惜的是，既沒有對在全球推動「有意義的民主」，而非「一家之言的民主」產生幫助，反而讓一場理應神聖的民主對話，卻越開越有著大型公共關係表演的空虛感，淪成台式政治大拜拜，豈不可惜？

就如同與會的2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩所言，民主很可能才是法西斯領導人的搖籃。瑞薩說，社群媒體已成為資訊戰平台，假消息在社群媒體的散播速度比過去至少快6倍，這表示現在一個謊言講了一百遍，可能就變成「事實」。如果假訊息的問題沒有大幅改善，全球會有更多以民主方式選舉產生的法西斯領導人。

瑞薩說話的時候，蔡英文總統應當正在台下，不知瑞薩是否趁機在偷酸執政的民進黨？否則如果當瑞薩知道，台灣是官方出錢組織網軍「1450」被抓包在案的民主政府；而目前執政黨，早在在野時便是網路先鋒，把經營社群媒體當成主業才能順利「重返執政」，繼而利用執政之便，利用公家資源眷養網軍，瑞薩會不會氣瘋了？瑞薩的不幸言中，直是給蔡政府一記重重打臉。

然而蔡總統顯然也是「選擇性民主」的擁護者，她對瑞薩的民主豢養法西斯理論選擇性失憶，只願針對性的大談「威權政權」破壞民主制度、侵害人權及公民空間的企圖；並藉俄羅斯無端入侵烏克蘭，暗喻某威權政權將不惜一切代價實現其擴張主義的實例。至此，一場神聖的民主大會，注定「走鐘」開起與會者各取所需的民主自助餐店，愛講什麼就講什麼。

一場大會，與會者卻缺乏理性探討民主在各自國內所遭遇的困境，更欠缺討論各民主國家執政黨自我檢討對民主的實踐程度，以及如何實質改善全球各地民主進展的倡議。反而針對性檢討特定國家，在缺乏客觀理性的審定下，就為其釘上「威權政權」，藉由批鬥看似表現更差的國家，來顯示自己國家的民主，似乎稱不上高尚。此舉更像是在幫助一些假民主之名，行「類法西斯」統治之實的領導人，進行洗白、抱團取暖。

更加無奈者，多數自詡民主人士的人們，欠缺對他們口中可能人數多達地球半數的「威權政權」、「非民主國家」的正確理解。這些普遍生活水平偏低的國家，不是無緣無故欠缺民主基因，而是在美國霸權主義領導的全球秩序下，被排除在經濟利益分工範圍外的邊緣國家。

而因此產生的低治理水平問題，反而變成美國與相關利害國家的「民主ATM」，不需要時就經濟利益優先，把民主當成次要問題；需要時就關心一下它們的民主現況，甚至開起全球公審大會，要求扈從小國記名式聯名站隊，決定誰才是「威權政權」。

這些他們口中的「威權政權」，本質上就是美國造成的全球化效應問題產生的反動。而民主人士們錯置因果關係，不設法糾正問題根本，而只是動些枝微末節，討論起「民主」與否的果，只會像是抽絲一樣，弄得一團糟。

而更可惡的是，部分真正的民主人士可能不知道，他們信仰的道德主張，不過是有法西斯傾向的領導人最佳的宣傳語言，用來掩蓋他們內心見不得人的反民主動機。

不是在比誰的民主進步，而是「先射箭後畫靶」，靠形塑別人有多差勁，來證明自己比較民主。這樣抱團取暖的民主運動大會，恐怕已到了要改革的時刻。

（作者為自由撰稿人）

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