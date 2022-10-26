25日，南韓總統尹錫悅上任近半年以來，第2度在國會「施政演說」，這次係針對明年度國家總預算的編列細目提出報告，主要強調「弱者福祉」方面的支出遠遠超過其他項目。希望國會能在法定日期內予以批准通過。

同日，台灣總統蔡英文出席第11屆「世界民主運動」全球大會，在來自70國，約300名所謂民主倡議者、政策制定者及學者專家等面前，炫耀台灣如何民主，出售民主膏藥6年多了，還樂此不疲。

兩相一對照，國人就可知道，韓、台總統有如此不同。剛沒落的前總統文在寅和民主黨執政5年以來，以民主招牌當成護身符，任意破壞憲法與法律，任何主持正義與中立的檢察官和法官都受到無理的打壓，甚至有人受不了打擊選擇自盡。

南韓選民終於認清，文在寅和民主黨所謂的民主，完全為自己人安排高官職位，圖利發財之用。因此，民主黨的「教父」李海瓚前代表就公開喊出「民主黨要執政20年」，結果因貪瀆累積的弊案太多，5年就下台了。

政黨輪替後，南韓選民發現，選擇只奉獻檢察官工作26年，未曾涉足政治污濁的尹錫悅出任總統，其主要目的是，給國家一次大掃除，整頓一下傾斜的運動場，讓選民點燃新希望重新起跑。

文在寅和民主黨跟蔡英文與民進黨一模一樣，都靠民主毒藥上台。但南韓選民發覺完全被欺騙。不僅不能靠民主謊言填飽肚子，這些人卻把自己的口袋裝滿黃金與鈔票。典型的具體案例是，民主黨代表（主席）李在明擔任城南市長與京畿道知事時的土地開發貪腐案，在文在寅時期被不肖檢察官、法官一手遮蔽，現在一一露出馬腳。人民才醒悟原來這叫真相。

南韓檢察官的辦案，遠超過台灣。目前，李在明的一窩蜂，尤其掌管他大選資金的左右手已被拘禁，等候司法程序。尤其，值得一提的是，已坐牢一年的前京畿道觀光公社社長柳東珪，為出庭法院，開始啟口「良心告白」。現在，自己什麼都不怕了，只有吐出真相向人民謝罪一途。

近日，文在寅躲在故鄉梁山靜悄悄。因為，徐旭前國防部長和海洋警察廳長金洪熙涉及「西海公務員被殺事件」消滅資料被捕，文在寅身邊的官員陸續被檢方傳訊，種種跡象顯示，人命關天，文在寅必須針對事實真相出面說清楚。

目前，大勢已去。李在明和文在寅雖有國會優勢，但只是舉牌吵吵鬧鬧而已。南韓選民目睹尹錫悅的施政演說，民主黨國會議員全體拒絕出席，只在國會大廳喊口號叫囂，他們的動作都屬於「假民主」，南韓選民等待1年6個月後的國會議員選舉時總算帳。

南韓政治變化，一直以來是台灣學習與借鏡的對象。看來，面對即將來臨的地方選舉，蔡英文和民進黨的確充滿「輸不起」的緊張，越是如此，台灣選民越要清醒，打破蔡英文一人「獨霸天下」的蠻橫。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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