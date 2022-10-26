說起台灣最具代表性的產業，那肯定非半導體莫屬，但在半導體業蓬勃發展成護國神山的背後，卻有不少經濟學者開始擔心台灣會染上「荷蘭病」（Dutch Disease）。該名詞故事源自1960年，當時荷蘭在北海發現天然氣油田，因此靠著大量出口天然氣外匯賺得盆滿缽滿，當年的荷蘭經濟一片繁榮，但在漂亮的數字背後，該國勞動力市場與出口貿易卻出現毀滅性的變化如下：

首先，隨著天然氣產業劇烈膨脹，勞力需求飆升，其他行業的勞工都因為天然氣公司端出優渥的薪水而接連跳槽，導致其他產業出現勞力外流與聘請勞工成本急遽攀升。

再者，天然氣開採讓荷蘭政府的出口收入大增，進一步推動荷蘭貨幣升值，但卻害慘該國其他產業對外出口競爭力，國內販售的產品價格也變得相對昂貴，拚不贏國外進口的便宜產品，結果荷蘭本地製造業由於「勞力和匯率」兩大因素而進入負成長。

最後，荷蘭的社會福利政策讓整個情況雪上加霜。由於天然氣產業為國家大賺外匯，此時有錢的政府膽子就大了，全方面的把社福支出提高到非常誇張的地步，除了全面提高基本薪資外，還祭出非常優渥的失業補助金（高達前一份工作的八成薪資），許多人乾脆就不工作了，以至於該國失業率快速上升。

以上幾個連鎖反應下，天然氣產業以外的其他產業本就苦苦支撐，到後來連政府財政都入不敷出而被迫大量舉債，經濟也快速惡化，以上整段過程就是「荷蘭病」整個發病過程。

該病因簡成四句話：工資不良上漲、失業率上升、政府財政赤字、貨幣大幅升值。然而為了解決問題，荷蘭也祭出了一系列經濟改革。首先該國降低工資成本，透過降低工時來限制薪資成長幅度，並釋出更多工作機會來彌補降低工時所造成人力短缺，同時對公家國營機構進行大規模的裁員再回聘（約聘）…等，此經歷了十多年的抗爭及民選政府不斷的倒台、道歉後，才走出現代化的荷蘭，然而，最痛苦的當屬彼時正染上荷蘭病的全民。

此時的中國與台灣也在某種層面上亦已染上荷蘭病；中國是在房地產業失衡，台灣則是過度依賴電子科技產業。綜觀中國近代經濟發展歷程，房地產長期是該國的經濟支柱，往年只要遭遇經濟困難，政府通常都從刺激房地產業著手，長此以往導致行業佔比嚴重失衡，以2021年的數據觀察，該國房地產投資佔國內生產總額的13%，比經合組織（OECD）國家平均的5%還多出近3倍。

疫情爆發後房地產業更加難熬，全國平均房價銷量雙雙下滑，而政府為了救經濟，便在「房住不炒」原則下提出支持住房剛需，但市場反應卻不如預期，背後就存在荷蘭病的跡象，也就是之前在房市熱潮中其他產業遭受擠壓，資金大量流往房地產，導致製造業得不到應有的資源。

至於我國，研究發現整個台灣的經濟成長波動與費城半導體指數非常類似，而且相對於科技業的蓬勃發展，機械、化工與民生產業的成長速度相對遲緩，此外台灣還面臨人才荒的問題。國際貨幣基金（IMF）預估，今年台灣人均GDP將超越日韓成為東亞第一！但此僅獨厚科技新貴，尤其鄰近新竹科學園區的竹北市，不僅所得居全國之冠，不動產漲幅也最為驚人，然而對照一般上班族薪資仍是負成長，且據調查35%以上仍是月光族。我國高科技業長期一枝獨秀，產業發展不均，尤其今年台幣相較他國抗跌，此更不利其他產業的出口貿易，將加速M型化社會發展，擴大貧富差距。

荷蘭病就像是甜口的毒藥，短期內可以帶來繁榮的經濟，我國政府不遺餘力協助半導體產業發展打造護國神山，當半導體成為絕大部分理工人才的首選時，其他產業被迫祭出更多的誘因來吸引勞工，產業發展失衡造成的薪資比失衡已是迫在眉睫的國安問題了。

（作者為中國文化大學商學院助理教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※