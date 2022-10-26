10月7號，美國商務部產業與安全局（BIS）針對中國最新一波半導體制裁中有一個「亮點」，就是第7條規則：「限制美國人在未經許可的情況下，襄助某些位於中國的半導體製造「設施」（facilities）來開發或生產IC之能力」。制裁對像首度從中國大陸的機構與個人，延伸到了自已的「國民」，美國看到了什麼？

「商人無祖國」，美國商人也不例外。拜登政府要求美國執牛耳的晶片設計軟體工具、晶片製造設備等半導體上游公司不可以賣產品給中國後，這幾類公司為了不放棄中國這個普遍占他們業績3成的市場，紛紛派工程師「深入敵後」，直接與中國客戶合作研發，誕生「Made In China」的新版本產品直接「資敵」；而且中國工程師薪水還更低、服從性更高，何樂而不為？

美國政府不是冤大頭，發現這個漏洞後，就來了這麼一招。也可能是一石兩鳥之計，因為除了真洋人，一大票當年好不容易在美國拿到身分才從「海」外學成「歸」國貢獻的華人，這下也慘了，要嘛鐵了心留在中國，要嘛只能乖乖回到星條旗下。這就是很多美籍華裔「海歸」在禁令一公佈後，就跟許多真洋人一樣，立刻不敢再進辦公室的原因。

美國財政部查稅的本領可是很嚇人的。不少美籍華裔專家－包括「千人計劃」的成員－並非像當年兩彈一星時代的科學家，真的是不顧一切決心貢獻新中國，家眷子女都還在美國生活啊。

台灣也有一大票拿美國護照的工程師或半導體公司高管，紛紛打聽美國這回的打擊面有多深、多廣？深怕城門失火、殃及池魚，

何以致之？「科技民族主義」是也！

新加坡國立大學李光耀公共政策學院與商學院助理教授Alex Capri上月曾來台發表專題演講，直指地緣政治與供應鏈的核心問題就是「科技民族主義」，他將之定義為「將一個國家的技術實力和能力與以下方面聯繫起來的重商主義行為：國家安全、經濟競爭力、社會價值觀和標準」。

熟悉吧？老美每一次制裁老中的說辭不正是以「國家安全」開場嗎？而「民主與專制」的對抗，說的正是「社會價值觀與標準」的差異！真實目的就是挽回大美霸權衰落的「經濟競爭力」。

「科技民族主義」在美國國內還有另一個與華人有關的表現層面。2018年底，川普政府司法部啟動所謂「中國倡議」（China Initiative），又稱為「中國行動計劃」，目的在全面消除中國間諜、防止美國科技被中國偷走。

本月20日，香港《南華早報》報導：因為感受到川普政府「中國行動計畫」的「寒蟬效應」（Chilling Effect），「至少有1,400名駐美華人科學家去年轉至中國大學，這是美國的損失」。這份報導的數字不太正確，因為它是根據今年九月，美國五位華裔學者聯名發表的一份16頁研究，標題為「陷入火網：華裔科學家的恐懼」。原報告分析2018年後超過230萬篇科學論文的機構相關數據，只是發現從美國返回中國的華裔科學家「穩步增加當中」，同時發出的問卷詢問了1,400位美國大學聘用的終身職位華裔科學家，結果顯示普遍的恐懼和焦慮情緒，導致他們考慮離開美國、或停止申請聯邦贊助的計劃。所以，只是考慮，還沒行動，《南華早報》有些誇大。

今年2月，拜登政府宣佈停止「中國倡議」，宣稱它助長了對亞裔美國人的種族岐視與偏見，傷害了美國吸引外來頂尖人才和推動科技進步。憲法保障人民有工作、宗教信仰、及免於恐懼自由的美國政府，自己掀起種族仇恨，實在愚蠢。因為並非就此船過水無痕了，上行下效，根據美國CNBC新聞網今年2月的報導，美國去年反亞裔仇恨犯罪比2020年增加了339％。今年不知或增或減？

今年1月底，北京大學國際戰略研究院在官網公佈由院長王緝思教授領銜的〈技術領域的中美科技戰略競爭：分析與展望〉報告明白表示：「中國的頂尖人工智能人才中，有34%在國內就業，約56%在美國就業。去美國學習人工智能專業的中國留學生，有88%畢業後在美國就業，只有10%回國就業。

明明是「天下英才盡入吾彀中矣」的格局，而且挖角於對手，享有削弱競爭對手之利，怎麼反而把最重要的戰略資源往國門外推呢？「科技民族主義」，害國不淺。

（作者為資深媒體人）