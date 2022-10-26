日本將陸續公布新版《防衛計劃大綱》、《中期防衛力整備計劃》及《國家安全保障戰略》等防衛三文件，依據日方官員與媒體透露的訊息，安倍提出的安全保障戰略可望延續，新版著眼於中國大陸對日本周邊安全的挑戰，將提高水陸兩棲作戰與彈道飛彈應對的能力，強化沖繩等西南群島防衛能量。

修憲擴軍提升反擊能力

安倍時代的《國家安全保障戰略》，以「國際社會的關切事項」表述中國軍事實力增強對區域安全的影響，認為中國試圖「以力量改變現狀」，此次修訂將中國的影響上升為「安全上的重大威脅」。負責防衛三文件修訂討論的自民黨安保調查會長小野寺五典表示，修定的目的在讓日本擁有切實的威懾力，但共同執政的公明黨對此抱持疑慮。

日本評估中共「20大」後，邁向第三任期的習近平將進一步推升國力，2027年東亞勢力平衡可能轉向有利中國。因此，防衛省計劃以5年及10年兩個期程強化防衛力的目標，其核心為應對「敵基地攻擊」的長射程飛彈、無人機等7大領域，力爭2027年前建立「防區外防衛能力」，以建立「在負責任地應對他國進攻、接受盟國支援的同時，可阻止並排除進攻的防衛力」，規劃2032年前獲得超高音速等更先進武器，實現精實「反擊能力」建構。這些目標將具體反映到新「防衛三文件」，並在今後的防衛預算中落實。

岸田內閣為兼顧憲法第9條的「和平主義」與強化防衛力，準備擴大解釋「專守防衛」，以建立具「反擊能力」的自衛隊，但日本防衛省相關人士堅稱，自衛隊在「和平主義」制約下，轉型為攻擊性武裝力量，並非選項。中國認為日本調整防衛政策，針對性極強，藉口「中國威脅」達到修憲擴軍的目的，不僅對中日關係造成負面影響，更將招致東亞國家無謂的軍備競賽，無助區域安全情勢穩定。

在二戰日本投降77周年紀念儀式上，岸田文雄首相重申，日本作為一個和平國家，會將歷史的教訓銘記於心，為世界的和平與繁榮作出努力，永遠不重複戰爭的恐怖。岸田突出「不忘戰爭歷史」，表達「不戰的決心」，立場與1994年村山富市社會黨政府相近，反而與安倍的「積極和平主義」有別。

台灣有事非意味挺台獨

日本關注台海情勢，憂心「台灣有事」，並不意味挺台獨，前日本參議員、民間智庫PHP研究所理事長江口克彥認為，不應該對日本制定《台灣關係法》抱持過高的期望，那是美國的國內法，而非國際條約，日本國情不同。無論就短期或中長期而言，「努力維持日本的台海現狀，是最好的選擇」。

岸田17日於參議院答詢時指出，台海和平穩定極為重要，盼透過對話、和平解決該問題，此為日本一貫立場。在日本的對中外交中，不存在支持台獨與否的問題，「抗中」亦非岸田外交的選項。岸田任命保守立場鮮明的高市早苗出任經濟安保大臣時，即要求莫在《經濟安保促進法》草案中直接點名中國，避免造成中、日間不必要的爭端。

全球化形成中日經濟上的互賴，2020年日本自中國進口占全體總額的26%，占比高居第一，擴大投資中國對日本競爭力的提高至為關鍵。日本受制於美、中競爭，但也難以承受與中國經濟脫鉤的代價。日本「經團連」會長十倉雅和認為，中日關係並非在競爭與合作間二擇一，而須通過競爭與合作打交道。日本內閣甫剛公布的「外交相關輿論調查」顯示高達79%日本人對中國「沒有親近感」，但9成日本年輕人認為「發展中日關係重要」。

儘管日本對「台海有事」措詞強硬，但介入台海戰爭可能性極低。日本除極端保守派之外，多數日本國民對政府超越和平憲法的舉動極為警惕，不支持日本捲入戰爭。「台灣有事」出兵台灣，對自衛隊而言不具現實性，不存於日本戰略安全想定中。國人並不樂見兩岸兵戎相見，蔡政府莫錯估形勢。