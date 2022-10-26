經過疫情爆發以來兩年多的折騰，不知道大家現在聽到「物極必反」這個成語的感覺是什麼？

大家不妨想想，兩岸直航、環遊世界多麼的輕鬆愜意，誰會想到過去兩年多的封鎖隔離讓出國成了你我最遙遠的記憶？第二次世界大戰以來一直存在我們生活的全球化與自由貿易，誰會想到變得像今天這樣劍拔弩張、針鋒相對？更不要說超低利率、超低通膨，這些我們早就習以為常的理所當然，誰會想到今天的大力升息和通貨膨脹飆升讓我們必須面對一個截然不同的世界？

但說到物極必反，你一定不會忘記去年的11月15日，當中央銀行總裁楊金龍在立法院接受立法委員質詢「房價還會不會回去？」時說的那句話：「物極必反，沒有一樣東西會一直漲上去，一定會面臨修正，只是會在什麼時間點發生而已。」或許，當時的你不以為然；今天的你，不知道是不是變得有點感同身受？對的，隨著房貸利率的步步高升，房貸族利息壓力確實愈來愈重。10月21日，台灣央行公布了5大銀行新增房貸利率來到了1.731%，這不但是連續第10漲，也是6年半以來的新高。過去多年，很多手上有房產的人始終洋洋得意，他們認為就算實質工資沒有增長，至少他們的房產價值在增長。但，那些日子結束了。

在Oxford Economics（牛津經濟研究院）監測的全球18個國家中，已經有9個國家的房價開始下跌，自今年2月以來，加拿大和瑞典房價下降了8%；紐西蘭更是從去年的房價峰值下降了12%以上。美國和英國的房價也在開始下滑。不止於此，房地產交易量也在下降。根據美國房地產經紀人協會的最新數據，美國8月分的房屋銷售量與去年相比下降了1/5。在紐西蘭，截至6月底的最近3個月內，季度銷售處於了2010年以來的最低點。所有一切標誌著長期房地產的榮景已經結束，許多房地產參與者，包括房屋擁有者、準備購房者，甚至房地產投資專家的心理層面開始出現了不一樣的轉折。

房地產市場反轉直下會不會痛？會，但痛的程度因人而異。3個因素將決定誰會最痛？首先是房價的漲幅序列。疫情以來房價漲最凶的地方受到的影響將最大，國際上，美國和加拿大需要特別小心；在台灣，這幾年在中南部追高房價的人要特別留意。借款水位是第二個因素。家庭債務占收入的比例越高，房主就越容易受到抵押貸款和違約的影響。澳大利亞、加拿大和瑞典的家庭很難躲過房價反轉的衝擊，台灣的年輕家庭壓力可能會劇增。第三個因素是利率上升傳遞給房主的速度。最大的風險是浮動利率抵押貸款的借款人，浮動利率抵押隨著政策利率的變化而波動。他們的可支配收入將立即減少。在加拿大，可變利率抵押貸款占所有貸款的一半以上。在澳大利亞和瑞典，他們占據了2/3。台灣則得看你當初和銀行談到的是幾年的固定型房貸。

把這些因素結合起來，所有讓房地產市場大幅下滑的因素一次到位。不過，這一次很可能不是由美國領軍，而是由加拿大、荷蘭、澳大利亞、紐西蘭和挪威首當其衝。在每個國家，有些人會比其他人遭受更大的痛苦。近年來，隨著全球金融危機後推行的嚴格監管，風險較高的借款人很難獲得抵押貸款，但利率衝擊和生活成本的激增仍會讓房屋擁有者面臨嚴重壓力。好消息是銀行應該能夠經受住經濟衰退。在美國，銀行已經退出抵押貸款市場，現在反而是非銀行機構，譬如影子銀行或是理財產品提供了超過一半的抵押貸款。因此，如果你也是透過理財專員購買了一大堆稀奇古怪結構性產品的投資人，你也可能是房價反轉的受害者之一。

總而言之，房地產既得利益者會痛，但痛的有限，最讓人擔心的就是年輕人和政府。房價反轉將讓房地產這個經濟發動機變成尾大不掉的政府包袱。過去多年的房價單線上漲導致了都會區豪宅越蓋越高，房價越來越貴，這讓新一代年輕人感受到的世代不公越來越強。雖然較低的房價看似需要準備的頭期款變少，但他們需要支付的房屋貸款不但更多而且更久，將讓他們感覺挨了一記悶棍，這批最新的弱勢階層很快將加入對政治不滿的行列之中，所有一切政府難脫其責，是誰讓年輕人這麼痛，誰就會因為年輕人的不滿而痛的找不到北。

（作者為創投合夥人）