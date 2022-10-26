歷來，關於中共大政方針與中央人事組合的情資研判，無不引發各方追逐和高度關注。理由無他，冷戰時期竹幕低垂，而國府機關在港澳做情蒐與敵後工作，一直就是友邦軍情與外交系統的參考；說的明快一點，情資交換既是當時在國共對立之下的必要經營，而維持海外關係與賺取外匯也算一兼二顧啊！

此番二十大的人士研判，卻少有的炸了鍋。因為押寶名單全被大換血，轉而以情緒性的輕薄言語，詆毀政治局新人的選素質與學經歷，尤其在與習近平的關係作文章。不過，關於大陸第3季的經濟數據，一律遲延；尤有甚者，《華爾街日報》在上星期的預測，關於政治局常委人事規畫案，若從已公開的5名人選全命中，除了神乎其技之外，背後肯定還有玄機的。

這樣將名單悉數昭告天下在先，同時是藉由外媒工商報導來做精準預測，《華爾街日報》的報導還刻意留一空缺好賣弄懸疑；這要的新聞操作，除非是被徹頭徹尾監聽中，否則可真是意味深遠啊！

在一方面看，保有非凡的聯外管道與媒體經營，方能達成攏絡海外關係、民間情感和企業信賴，以確保在經貿深化和金融開放上，能有國際級的分量和參與意願；另一方面言，也預告將會開啟在團派、江派等共治梯隊以外，中央順勢取得了在跨世代、跨國人才引入的權柄指導，真正確保在論能聘用與不啻拔擢的人才來源。

而這樣在派系消長與能力問責的重新界定，未來即能有在梯隊的開創性、屆期輪替、新人養成與在執政成敗上，必須要有的一肩扛起；唯其有事前擔責的明確表態，方才有在日後做責任追究的積極意願。

畢竟，眼前由拜登總統選擇了發動晶片戰，並以國安控管包括企業技術和人才流動，全球生產鏈的重組將面臨重大斷裂。顯而易見的，大陸內部的和與戰，兩派對峙；過往先經後政的韜光養晦，若從習總用人態度來做推敲，將不隨之起舞，明確的一個「不」字！

未來想賺中國錢財，歡迎之至；貴客盈門的單邊開放，勢所必然。而且中央定然幫國際企業打破地方派閥的干擾；至於美國希望的按實力與比例原則，從共同監管、切分風險區段，到日後重新出發與再做結合，像是金融上市報表與半導體客戶的流向動態等，都交由美方做監管的提案，只有敬謝不敏。

反觀，美方也必須擔憂的是，全球經濟緊縮的加速實現，因而壓縮到美國寄望以民主聯盟、生產鏈重組等的包抄、威逼，將失去演練時間與發生作用力的切入時機。

其次，美國與歐洲金融市場，一如在東亞市場，也將有的連番動盪發生。畢竟，緊縮迫在眉睫，而緊接著就是房地產市場與房貸償還的接連效應。這把政治野火，會在東亞各國燒上一輪，回過頭來再燒到歐美市場。

顯然，「中國人不吃這一套」的立場思維，已經從外交事務轉到經濟競爭，透過中央的認識布局，態度堅定且已然明確化了。現下中國大陸，勢必要以主動降低和美國經濟之間的依存度，各面向與領域涉入程度，不談判、不應戰、不妥協，正視此際逐步揭露的用人與一個星期以來的歷次發言，可以有的現實觀察與具體研判。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）